Окончателно: Парламентът одобри по-високи осигурителни прагове от август

И при второ четене на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. в пленарна зала опозицията не успя да прокара нито едно свое предложение за промяна. Мнозинството отхвърли всички предложения на опозицията и прие първоначално заложените от „Прогресивна България“ изменения.

Въпреки критиките, че е бетонна стена и не предлага никакви политики за социална защита, мнозинството в Народното събрание прие бюджета на ДОО за 2026 г. на второ четене само със собствени редакции. Управляващите многократно повториха, че обещават съществени реформи в социалната и осигурителната сфера в бюджета за 2027 г.

Предложенията на опозицията бяха фокусирани към увеличаване на парите и правата по социалния пакет - обезщетенията за безработица, за отглеждане на дете през втората година от майчинството, увеличаване на максималния размер на пенсиите. Основни теми на спорове отново бяха ръстът на настоящите максимални и минимални осигурителни доходи.

Ръст на осигурителните прагове

Въпреки опитите на опозицията да убеди мнозинството, че това е мярка срещу светлата икономика, а не срещу сивата, окончателно беше решено, че от 1 август ще се повишават минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии над минималната работна заплата. За част от икономическите дейности увеличението ще надхвърли 70%.

Увеличава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, като от 1 август той ще бъде изравнен с минималната работна заплата и ще достигне 620,20 евро.

От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица също се повишава до 2300 евро.

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров се опита да обясни, че с увеличението на минималните осигурителни прагове се натоварват малките предприемачи и това е удар върху производителните хора. Той очаква промяната да има негативен ефект в по-малки населени места, където възнагражденията са по-ниски.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ подчерта, че вдигането на осигурителните прагове трябва да върви успоредно с увеличаване на правата в системата.

От опозицията обърнаха внимание, че на този фон максималното обезщетение за безработица не се увеличава, както и таванът на пенсиите. От трибуната опозицията коментира, че срещу по-високата осигурителна тежест хората трябва да получават и повече права.

Според „Прогресивна България“ обаче мярката е първа стъпка към изсветляване доходите. От управляващото мнозинство посочиха, че търсят баланс между обществения интерес и защитата на уязвимите групи.

Майчинството за втората година отново се замразява

Майчинството за втората година от отглеждането на дете до двегодишна възраст остава без промяна - 398 евро на месец.

Дискусии предизвикаха предложенията на опозицията за размера на обезщетението за майките, които се върнат на работа преди изтичането на майчинството. В момента те получават 50% от обезщетението, като ДПС предложиха този дял да стане 80%, ГЕРБ и ПП настояха за 100%, а "Възраждане" - за 75%, но мнозинството реши да замрази сумата на този етап.

От „Прогресивна България“ предложиха и приеха минималното дневно обезщетение за безработица да остане 9,21 евро, а максималното - 54,78 евро. Другите предложения бяха отхвърлени. ГЕРБ искаше увеличение до 14,21 и 59,78 евро, ПП - до 15,66 и 66,56 евро.

Увеличение на пенсиите

Проектът на бюджет на ДОО предвижда през 2026 г. средната пенсия да достигне 543 евро, като очакваният реален ръст на пенсиите е 4,5%. Според приетите текстове от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г, се осъвременяват по „швейцарското правило“ със 7,8%.

Така със задна дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж се повишава от 322,37 евро на 347,51 евро. От 1 юли размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки също се повишава с процента, определен по швейцарското правило.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738 евро. Предвижда се и отпадане на Covid добавката от 30,68 евро за новите пенсионери.

Още промени

В бюджета е заложена и промяна за държавните служители и работещите в съдебната система. От 1 август те ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като първоначално разпределението между работодател и служител ще бъде 80:20. От началото на 2027 г. съотношението ще стане 60:40, каквото е за останалите работещи.

Депутатите приеха и предложението на управляващите относно ТЕЛК. Дава се достъп на Националния осигурителен институт до здравните записи в електронното здравно досие на хората с ТЕЛК решения, като се позволява при образувано производство за фалшиво ТЕЛК решение или такова с неверни данни комисия да преразгледа решението с актуална медицинска документация.

Социалният министър Наталия Ефремова защити приетия от парламента бюджет на ДОО с аргумента, че социалният пакет изисква анализи и дискусии, които няма как да бъдат проведени в средата на годината с „бюджет, чиято задача е да довърши една трудна година с наследство и бюджетен дефицит". Ефремова за пореден път повтори, че управляващите ще предложат цялостен социален пакет с бюджета за 2027 г.