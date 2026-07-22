Русия спира търговете за облигации, под въпрос са допълнителните парични облекчения

Русия е спряла аукционите на държавни облигации на вътрешния пазар след серия от неуспешни продажби и на фона на спекулации, че централната банка може да прекрати едногодишен цикъл на парично облекчаване, пише Bloomberg.

Решението за спиране на аукционите на ОФЗ, както е известен дългът, е взето, за да се стабилизира пазарната ситуация, съобщават от Министерството на финансите в изявление.

Следващата седмична продажба беше насрочена за 22 юли, припомня агенцията.

Министерството целеше да емитира 1,5 трлн. рубли (19 млрд. долара) през това тримесечие, за да покрие дефицита на федералния бюджет, който расте заради войната в Украйна.

Ведомството отмени аукцион на облигации на 8 юли и не успя да продаде ценни книжа седмица по-късно поради липса на приемливи оферти.

Министерството на финансите на Русия се затруднява да продава дълг. Графика: Bloomberg

Централната банка на Русия посочва, че възможността за облекчаване на паричната политика се стеснява, след като понижи основния лихвен процент до 14,25% на 19 юни. Министерството на финансите отмени аукцион на дълг на следващата седмица и досега е продало малка част от планирания дълг.

Спирането на аукционите е правилното решение, защото дава време на пазара да се стабилизира, коментира Дмитрий Полевой, инвестиционен директор в московската компания Astra Asset Management. „Това позволява на пазара да спре, да си поеме дъх и да преоцени справедливата стойност“, посочва още той.

Последните продажби са обусловени до голяма степен от технически фактори, включително от инвеститори, които използват заемни средства, и постоянен отлив на публични инвестиционни фондове, добавя Полевой.

Въпреки че основният индекс на държавните облигации се повиши във вторник, след като финансовото министерство обяви прекратяване на аукциона, той все още е надолу с около 1,2% от началото на месеца, според данни на московската борса.

Вътрешните заеми са основен инструмент на правителството да финансира бюджетния дефицит. От правителствената програма за финансиране на стойност 5,5 трлн. рубли (малко под 70 млрд. долара) тази година се очаква близо 4 трлн. рубли (около 50,4 млрд. долара) да дойдат от емитирането на ОФЗ, Националния фонд за благосъстояние и приходи от приватизация.

Правителството бюджетира дефицит от 3,8 трлн. рубли тази година, който обаче вече достигна 5,7 трлн. рубли, или 2,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, през първите шест месеца на тази година.

„Проблемът не е в способността на руското финансово министерство да емитира дълг, а в способността му да емитира при приемливи условия. Ведомството не желае да се ангажира с дългосрочни заеми с фиксиран купон при текуща доходност. Възможно е също така да има достатъчно краткосрочно фискално пространство, за да отложи емисията за четвъртото тримесечие, особено ако разходите най-накрая се забавят“, коментира Екатерина Власова, икономист за Централна и Източна Европа и Русия от Bloomberg Economics.

Министерството на финансите за последно спря аукционите за вътрешни облигации през 2022 г., когато централната банка повиши основния си лихвен процент до 20% след нахлуването в Украйна. Това направи държавните заеми непосилно скъпи. Редовното емитиране на държавни облигации се възобнови почти седем месеца по-късно.

Допълнителните нужди от финансиране, произтичащи от по-големи от очакваните бюджетни дефицити тази и следващата година, вероятно ще бъдат покрити чрез алтернативни източници на финансиране или облигации с плаваща лихва, посочва Полевой.