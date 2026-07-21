Неофициална германска делегация е провела среща с високопоставени руснаци в Азербайджан

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че бивши висши германски политици и руски представители са се срещали този месец в азербайджанската столица Баку, за да разговарят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна.

С изявлението си Алиев потвърди медийни публикации от по-рано, съобщава Bloomberg.

„Нашата територия беше използвана за такава среща без наше знание“, коментира азербайджанският президент пред репортери в Берлин във вторник по време на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц.

„Не мога да коментирам подробностите, тъй като не присъствахме на срещата. Данните от полетите обаче ми позволяват да заявя, че в Баку се е състояла тайна среща“, добавя Алиев.

Според публикации в медиите неофициална германска делегация, в която е участвал бившият началник на кабинета на канцлера Ангела Меркел – Роналд Пофала, и Матиас Платцек, бивш федерален лидер на Бранденбург, е провела среща в азербайджанската столица с няколко от сътрудниците на руския президент Владимир Путин.

Твърди се, че руската делегация е включвала Валери Фадеев, който ръководи съвета на руския президент по гражданско общество и права на човека, и Виктор Зубков, който беше вицепремиер на Путин, а сега председателства борда на държавния енергиен конгломерат „Газпром“.

„Ако тази среща е имала за цел да допринесе за прекратяване на войната между Русия и Украйна, можем само да приветстваме това“, коменитра Алиев.

Срещата се е провела между 12 и 14 юли.

Германският канцлер коментира, че представители на неговото правителство не са участвали в разговорите. „Не съм запознат с такава среща“, отговори Мерц на въпрос на репортер.

The ​​Times писа миналата седмица, че група бивши германски политици и влиятелни фигури се опитват да отворят комуникационен канал с Москва. Тези хора не представляват германското правителство, но са създали неофициален канал, през който могат да се обменят съобщения между Русия и Германия, според медията.

В неофициални срещи и разговори са участвали още Ралф Щегнер, висш ляв депутат от Германската социалдемократическа партия, същата, към която принадлежат бившият германски канцлер Герхард Шрьодер и Матиас Платцек.

Друг участник е Щефан Холтхоф-Пфортнер, бивш регионален министър от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на Германия.

„Германия е високоприоритетна цел за Кремъл поради икономическата си мощ и потенциалната си способност да възстанови отбраната си и да бъде в центъра на нова европейска отбранителна система, която постепенно ще замени НАТО“, коментира Джон Лоу, експерт по Русия в мозъчните тръстове Chatham House и New Eurasian Strategies Centre.

Срещите са част от неформална мрежа Русия-Германия, която се поддържа и след края на официалната платформа за диалог, наречена Petersburger Dialog. Официалният диалог беше прекратен, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Длъжностни лица, близки до канцлера Фридрих Мерц, коментират, че няма признаци, че Русия е истински заинтересована от смислени преговори, заради което и германското правителство се дистанцира от тези разговори.