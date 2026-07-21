SOFIX се повиши с близо 0,5% и надвиши 1260 пункта във вторник

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) отчетоха ръстове във вторник, но отново при слаба активност и оборот от малко над половин милион евро.

Основният бенчмарк SOFIX се повиши с 0,49% до 1262,39 пункта, а по-широкият BGBX40 нарасна с 0,83% до 215,77 пункта.

Показателят на малките и средни предприятия beamX добави 2,07% до 118,19 пункта, а BGTR30 – 0,61% до 1080,45 пункта.

Само измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT приключи сесията без промяна и остана на ниво от 235,59 пункта.

Оборотът възлезе на малко над 535,8 хил. евро. Акциите на „Еврохолд България“ са с най-голям оборот – 110 хил. евро, следвани от „Шелли груп“ с 91,065 хил. евро и „Уайзър Технолоджи“ с 21,1 хил. евро.

„Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) е най-търгуваната акция в сесията с 33 сделки, следвана от „Уайзър“ с 19, „Шелли груп“ с 15 и „Сирма груп“ и „Грийн Иновейшън“ с по 13.

„Уайзър Технолоджи“ е най-поскъпващата акция от SOFIX с ръст от 7,06%, следвана от „Шелли груп“ с 1,92% и „Еврохолд“ с 0,92%.

От акциите в основния индекс само тези на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) отчетоха спад в сесията – с 3,11%.

„Чайкафарма“ е най-печелившата акция от BGBX40 с ръст от 8,22%, следвана от „Спиди“ със 7,98%. „ЕМКА“ е най-губещата със спад от 3,76%, следвана от ПИБ и „Монбат“ с 1,96%.

От акциите в състава на beamX тези на „Пейсера“ поскъпват най-силно в сесията – с 69,23%, следвани от „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с ръст от 7% и „ИпоТех Софком“ с 5,1%.

„Ейч Ар Кепитъл“ е най-губещата акция от индекса със спад от 2%, а акциите на „Глобал Гейминг Солюшънс“ поевтиняват с 0,81%.