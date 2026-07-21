Как се създава силен отбор по химия?

Формулата за успешен национален отбор започва с мотивацията на самите ученици и с желанието им да се развиват самостоятелно. Това коментира доц. д-р Донка Ташева, ръководител на националния отбор по химия в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Нашите деца са изключително мотивирани и тяхната самоподготовка е много важна. Ние им помагаме просто да станат по-добри в това, което те обичат да правят“, подчерта тя. По думите ѝ интересът към химията най-често се запалва от учителите в училище.

Дамян Иванов, ученик в 11-и клас на Софийската математическа гимназия и златен медалист по химия, разказа, че именно неговата учителка го е насърчила да се яви на олимпиада в седми клас, а трудните задачи тогава са се превърнали в стимул да задълбочи знанията си.

Международната олимпиада по химия тази година е събрала над 360 участници от повече от 90 държави, като всеки от тях е преминал през национален подбор. Състезанието се провежда в два петчасови кръга - експериментален и теоретичен, а крайното класиране се определя от общия брой точки.

„Конкуренцията е наистина огромна, а във всяка държава участниците са избрани чрез подбор и са най-добрите в своята страна“, обясни ученикът и посочи, че за него най-трудната част не е била конкретна задача, а необходимостта да запази концентрация през всичките десет часа на състезанието.

Доц. Ташева подчерта, че българската химическа наука се развива на високо световно ниво и остава конкурентоспособна спрямо международните научни центрове. „Младите хора с интерес към науката имат реални възможности за развитие както в България, така и в чужбина, а ключов фактор за успеха им са мотивацията и добрата подготовка“, каза още тя.

Доц. Ташева заяви, че българските учени работят на ниво, сравнимо с това на водещите международни изследователски центрове, и че страната разполага с кадри с голям потенциал.

По думите ѝ, въпреки че университетите полагат усилия да изграждат партньорства с бизнеса, за да осигурят кадри за икономиката, връзката между бизнеса и младите учени все още не е достатъчно добре развита.

„Точно това направление изостава в момента – връзката между бизнеса и децата, учениците и студентите. Това е ниша, която трябва да бъде запълнена“, препоръча ученият.

Защо не бива да се доверяваме изцяло на изкуствения интелект? Как да задържим младите учени в България? По какъв начин български растения ги използват като средство превенция и терапия на онкологични заболявания?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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