Москва удари Киев с най-големия бараж балистични ракети от началото на войната

Най-малко един човек беше убит в рамките на най-големия бараж от балистични ракети, насочени към Киев, от началото на руската инвазия преди повече от четири години, по думите на украинския външен министър.

„Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната – около четири дузини – в рамките на брутална терористична атака срещу украинската столица“, написа Андрий Сибиха в социалната мрежа X, цитиран от Bloomberg. „Нуждаем се от опустошителен натиск върху Москва, за да се сложи край на този терор“, допълни още той.

Други 16 души бяха ранени при нощното нападение срещу украинската столица и региона, заяви президентът Володимир Зеленски в X.

„Защитата срещу балистични ракети е наш постоянен и основен приоритет в момента“, каза Зеленски. „Прехващачите са необходими всеки ден и съм благодарен на всички, които приемат сериозно нашите споразумения“, допълни той.

Русия и Украйна размениха удари през уикенда, като украинските сили в събота удариха складове, управлявани от един от най-големите руски пазари за електронна търговия. Властите съобщиха, че най-малко седем души са били убити в Тамбовска област югоизточно от Москва.

Отделно 40 души, ранени при удара в събота срещу втори логистичен обект в Московска област, са получавали лечение в местни болници и клиники, съобщи в неделя служител на здравното министерство, според Интерфакс.

От руското министерство на отбраната заявиха, че са предприели „масивна“ атака срещу военни и логически центрове в Киев и околностите, както и срещу пристанище „Пивденний“ край Одеса. Заводите в украинската столица, произвеждащи компоненти за ракети, са били цел, съобщи министерството, добавяйки, че руската противовъздушна отбрана е свалила 140 украински дрона през нощта.

Министерството заяви по-късно в неделя, че пристанищата „Пивденний“ и „Одеса“ са били атакувани през деня, като са били цел и четири товарни кораба, използвани за военни цели.

Украинският Генерален щаб съобщи, че 18 ракети и 108 дрона са били свалени през нощта. Най-малко трима души са били убити при руска атака срещу Харков в североизточна Украйна, според регионалните власти.

Генералният щаб също така заяви, че силите на Киев са атакували два танкера, превозващи суров петрол и нефтопродукти за руските военни в Черно море.

Докато Украйна продължава да атакува руската енергийна инфраструктура почти ежедневно, Зеленски заяви в X, че три петролни депа и горивно съоръжение в южния руски регион Ставропол са били атакувани, като „са регистрирани директни удари“ по три танкера, принадлежащи към т. нар. руски сенчест флот в Черно море. По-рано през деня украинската служба за сигурност заяви, че танкерът Avero е бил обект на атака.

Украинският лидер също така заяви късно в събота, че е разговарял с Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили, както и „продължително“ с Михайло Федоров, чието отстраняване като министър на отбраната предизвика улични протести през последните дни.

400 дрона към Московска област

Над 400 дрона са били насочени през изминалата нощ към Московска област, съобщи днес кметът на руската столица Сергей Собянин, като заяви, че повечето са били свалени, предаде БТА, позовавайки се на ТАСС.

„От 20:30 ч. до 5:00 ч. сутринта над 400 вражески дрона се насочиха към Московска област. Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още докато се намираха далеч от града. Осемдесет и пет дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва“, написа Собянин в Телеграм.

„Шестима души с наранявания от експлозия с различна степен бяха откарани в болницата в Домодедово, южно от Москва“, съобщи лечебното заведение в Телеграм, без да уточни дали нараняванията са свързани с нападението с дронове.

В Домодедово се намира едно от международните летища на Москва.

Украйна обвини Русия за удара по турски товарен кораб

Украйна обвини Русия за смъртоносния удар по турски товарен кораб, при който загинаха шестима души, съобщава в. Guardian.

Украинският военноморски флот заяви, че Русия е изстреляла три крилати ракети по кораба Golden Leo – плаващ под знамето на Гвинея-Бисау – докато той „напускаше зоната на бойните действия с товар зърно“. Министърът на външните работи Андрей Сибега заяви, че екипажът е включвал граждани на Сирия и Индия, докато премиерът Сергий Корецки заяви, че корабът е бил ударен близо до Одеса, след като е напуснал пристанището.

„Осем членове на екипажа са спасени“, каза министърът на транспорта на Киев Микола Калашник в Telegram. „Двама от тях са ранени. За съжаление, към момента е потвърдена смъртта на шестима моряци, а други четирима са в неизвестност“, допълни той. Сибега потвърди, че украински морски навигатор е бил убит при атаката.

Путин благодари на Северна Корея за подкрепата във войната

Руският президент Владимир Путин благодари на Северна Корея за подкрепата на Русия във войната срещу Украйна по време на срещата си с гостуващия външен министър Чай Сон Хе, съобщи в. Guardian.

„Бих искал още веднъж да изразя благодарността си за подкрепата, оказана на специалната военна операция, която провеждаме“, каза Путин в неделя. Никога няма да забравим „героичните дела“ на севернокорейските войници, които ще бъдат „почетени по същия начин като нашите сънародници“, добави руският президент.

Руското външно министерство заяви в събота, че Чай е на посещение по покана на външния министър Сергей Лавров. Северна Корея е изпратила войски в Курската област на Русия и е предоставила оръжейни системи в подкрепа на военните усилия на Москва, докато в замяна анализаторите казват, че Пхенян получава финансова помощ, храна, енергийни доставки и военни технологии от Москва.