Зеленски заложи на новак в политиката да преведе Украйна през зимата

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи технократ, експерт от енергийния сектор, без политически опит за министър-председател, за да подготви Украйна за поредната военна зима.

48-годишният Сергий Корецки прекарва по-голямата част от близо 30-годишната си кариера в частния сектор, главно в енергийни компании. Той се присъединява към публичния сектор през 2022 г., първата година от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, когато става главен изпълнителен директор на „Укрнафта“, най-големият производител на петрол в страната, пише Bloomberg.

Основното му предизвикателство ще бъде да укрепи украинската електропреносна и отоплителна мрежа, за да издържи на въздействието на руските ракетни атаки и нападенията с дронове. Целта на ударите е да деморализират населението и да сломат волята му да се съпротивлява на исканията на Кремъл за териториални отстъпки.

Зеленски иска да предотврати повторение на широките прекъсвания на електрозахранването от миналата зима, когато руските удари оставиха милиони украинци без отопление, осветление и водоснабдяване е по време на периоди на екстремно студено време.

Президентът на Русия Владимир Путин нареди на силите си да засилят въздушните атаки срещу Украйна през последните седмици. Зеленски се обърна към съюзниците за повече ракети за противовъздушна отбрана заради недостиг в Украйна.

Украйнският парламент потвърди назначаването на Корецки за ръководител на новото правителство в четвъртък в дебат, до голяма степен засенчен от противоречията около отстраняването на Михайло Фьодоров от поста министър на отбраната. Отстраняването на Фьодоров предизвика многолюдни протести в Киев и в цялата страна.

„Фактът, че Корецки е новак в политиката, всъщност е предимство за него на този етап“, коментира Олексий Харан, професор по политология в Киевско-Могилянската академия. „Той остава политически неутрален и фактът, че е малко вероятно да играе политически игри, е много важен за президента“, добавя Харан.

Новият премиер има опит като успешен мениджър на кризи в бизнеса. Корецки пое ръководството на „Укрнафта“, след като правителството, което вече притежаваше 51% дял, национализира още 40% от дружеството, държани от фирми, свързани с украинския олигарх Игор Коломойски.

Дейността на компанията отдавна беше нарушена от корпоративни спорове, а активите ѝ в много части на страната бяха в лошо състояние след многократните руски удари. В рамките на две години Корецки превърна дружеството в печелившо.

„Укрнафта“ отчете нетна печалба от около 1 млрд. долара през 2023-2024 г., коментира Денис Саква, енергиен анализатор в киевската инвестиционна банка Dragon Capital. „Преди пълномащабната война компанията печелеше незначително или отчиташе загуби“, добавя Саква.

Компанията не разкрива подробности за финансовите си резултати заради войната, а това затруднява анализаторите да проучат как е постигнат обратът.

През май миналата година Корецки пое ръководството на „Нафтогаз“, най-голямата държавна енергийна компания в страната. Погавашният премиер Денис Шмихал, при представянето на Корецки като нов главен изпълнителен директор, определи пет ключови приоритета, включително осигуряване на достатъчни газови резерви, възстановяване на инфраструктурата, повредена от руските атаки и подготовката за зимния отоплителен сезон.

Саква посочва успеха на Корецки в набирането на финансиране от международни институции, като Европейската банка за възстановяване и развитие, както и от местни кредитори, и в преструктурирането на облигационните емисии на компанията.

През цялата си кариера Корецки не е обвиняван в корупция, което е много характерно за енергийния сектор в Украйна. Бившият изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Олексий Чернишов и бившият министър на енергетиката Герман Галущенко например в момента са заподозрени в най-голямото дело за корупция по време на войната в Украйна.

Шмихал беше преназначен за министър на енергетиката и първи вицепремиер при разместването на правителството, което означава, че той ще отговаря пред Корецки за приоритетите тази зима.

„Корецки е един от малкото хора в правителството с реален практически опит в различни области и доказан опит в постигането на резултати“, коментира Ярослав Железняк, опозиционен депутат от либералната партия „Голос“. „Той има силна почтеност, солиден професионален опит и знае как да изгражда взаимоотношения с хората“, добавя той.

Ключовият показател за ефективност на новия министър-председател ще бъде видим за всички в Украйна – може ли да поддържа тока и отоплението включени, за да могат украинците да преживеят предстоящата военна зима?

„Преживяхме миналата зима благодарение на смелостта, всеотдайността и професионализма. Напълно осъзнавам, че тази зима може да бъде още по-предизвикателна“, коментира Сергий Корецки пред законодателите при утвърждаването му на поста.