Защо петролните шокове се отразяват различно на цената на бензина в различните страни?

Цената на петрола се изстреля нагоре след началото на войната в Иран и особено заради затварянето на Ормузкия проток - важна артерия за доставките на суровината. През протока минават приблизително една пета от доставките на петрол и втечнен газ, а допълнително на търговията се отразиха и ударите по енергийни съоръжения в държавите в региона.

Това доведе до шок на петролните пазари - с първоначален ръст на цените до почти 150 долара за барел, след което последва успокоение. Цените остават на ниво около 80 - 85 долара за барел, тоест над нивата отпреди войната.

Този скок не се отразява с еднаква величина на бензиностанциите в различните държави, отбелязва в анализ Международната агенция за енергетика (МАЕ). В него се посочва, че в някои страни цената на бензина се повишава "в крак" с цената на петрола, а в други остава почти без промяна.

Отражението върху цените зависи до голяма степен от структурата на вътрешните пазари и правителствената намеса, отбелязват от МАЕ.

Поскъпването на петрола много бързо се пренесе до пазарите на горива на едро, пишат анализаторите от агенцията. Те посочват, че цената на петролните продукти се търгуват с премия, т.нар. "спред на рафиирането", или маржа на печалбата на рафинериите. Затова и след началото на войната в Близкия изток има толкова непропоционален ръст на цената на бензините - рафинериите загубиха тежките сортове петрол, които дават висок рандеман.

Връзката между цената на едро и цената, която потребителите плащат, е по-силна в държавите с развити икономики, отколкото в развиващите се пазари, където по-често се срещат субсидии и други мерки за контрол на търговията (особено в Близкия изток и Азия). В развитите икономики данъчното облагане е по-скоро формата на намеса на държавата на пазара.

И тук обаче има разлики - отделните държави имат различна политика по отношение на данците и таксите на пазарите на горива - данъци, акцизи или ДДС. Това ясно пролича при предприетите мерки след затварянето на Ормузкия проток - ефектът от рязкото поскъпване на горивата беше смекчен с намаляване на данъци и акцизи, а в някои страни имаше и директни ограничения върху повишаването на цената и субсидии за потребителите.

САЩ са една от големите икономики, където поскъпването на петрола в световен мащаб се отразява най-бързо на бензиностанциите и върху потребителите. Причината е, че акцизите са много ниски и влиянието на цената на петрола върху крайната цена на бензина е много по-голямо. През май цената на бензина и дизела в САЩ беше с 50% по-висока спрямо цената в началото на годината.

В Япония има по-силен ценови контрол от правителството, а и с обявената държавна подкрепа от 5 млрд. долара за вносителите на петролни продукти цените по бензиностанциите останаха почти без промяна. Върху търговията влияние оказва и по-ниската стойност на йената.

Европа се намира по средата, според анализа на МАЕ. На Стария континент поскъпващото евро също смекчи малко удара, особено на пазара на дизел, който е доминиран от единната европейска валута. Цената на бензина и дизела се развичава в различните страни. Във Франция компанията TotalEnergies показа рядка реакция за частна компания и пое част от поскъпването на горивата. В други държави имаше интервенции на пазара с непреките данъци за горивата - например Полша и Испания намалиха ДДС върху горивата. В трета група държави се предприе намаляване на акцизите.

Тези мерки не покриват изцяло поскъпването на горивата - средното намаление на акцизите възлиза на 3% от цената на дребно отпреди войната. Оценката на МАЕ е, че данъчите мерки имат ограничен ефект върху потреблението на горивата и цената им.

Анализаторите пишат още, че предприетите действия на правителствата в Европа като цяло имат полза за потребителите, но изглеждат по-скоро без цел и подкопават пазара. В същото време те натоварват и без това претоварените публични финанси. Според агенцията може да се окаже, че облекченията са трудни за отмяна, дори и цената на петрола бързо да се върне към нивата отпреди войната.