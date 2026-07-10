Мартин Георгиев: Пазарът вече реагира по-спокойно на изблиците на Тръмп

Пазарът реагира в стил „всяко нещо е предпоследно“ след изблиците на Тръмп, въпреки рисковия сценарий с вдигането на котировки на петрола и спада на индексите след отказа му от меморандума с Иран. Този коментар направи Мартин Георгиев, ръководител на отдел „Международни финансови пазари“ в инвестиционния посредник БенчМарк, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него ключовият фактор след подновяване на напрежението в Близкия изток е Ормузкият проток. Той предположи, че при повторното му затваряне може да има пак пазарни сътресения, защото през него преминава една пета от световния транспорт на нефтени продукти.

„До края на годината едва ли ще видим промени в лихвените проценти в САЩ, по-скоро догодина ще има намаляване", заяви той, и отбеляза, че всичко ще зависи от инфлацията. Според експерта Федералният резерв е в трудна ситуация и за момента изчаква как ще се развие конфликтът в Залива.

Мартин Георгиев добави, че инвеститорите очакват сваляне на лихвите и пазарът на труда подкрепя такава политика. „Това ще е добре за бизнеса. Потенциалната заплаха от по-скъп петрол обаче балансира нещата за Фед“, каза още той.

Що се отнася до волатилността при хардуера пазарният анализатор подчерта, че тя е нормална за „цикличен сектор“.

По думите му самите очаквания към AI като цяло често се променят – от еуфория до притеснения за големите капиталови разходи на фирмите.

Георгиев посочи, че хедж фондовете и алгоритмичната търговия задълбочават волатилността при акциите на AI компаниите. „AI еуфорията донякъде отстъпва на традиционни компании като Walmart и Coca-Cola. Това е добре за бичия пазар, защото той вече не е съсредоточен в шепа технологични гиганти“, преценява ръководителят на отдел „Международни финансови пазари“ в БенчМарк.

Той смята, че SpaceX е доста интересна компания. „Прилича ми на Tesla отпреди десет години. Оценката на IPO-то беше завишена, пазарът в момент се пита каква е истинската, коментира Георгиев. – Теглото ѝ в Nasdaq все още е сравнително малко, а и самото влизане в индекса на компанията не беше прието кой знае колко еуфорично.“

Що се отнася до доходността на американския дълг той посочи, че пазарът калкулира по-високите нива на петрола в доходността на облигациите, както и риска от повторното завръщане на инфлацията. Той смята, че това се отразява на компаниите с високи оценки, но това, по думите му, е временно явление, като прогнозите са, че те ще се установят на по-ниски нива.

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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