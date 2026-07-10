Унгария създава агенция за възстановяване на изгубени активи от ерата на Орбан

Унгарското правителство обяви планове за обособяване на нов разследващ орган с правомощия да преследва заподозрени и да възстановява незаконно присвоени публични активи, изпълнявайки едно от ключовите обещания на премиера Петер Мадяр за борба с корупцията, съобщава Bloomberg.

Законопроект, внесен в парламента, ще създаде Национална служба за възстановяване и защита на активите - независим орган с фокус върху големи дела за корупция, включващи публични лица и държавни активи.

Той ще има правомощията да разследва престъпления, да преследва заподозрени, да предявява граждански искове за възстановяване на активи и временно да поеме контрола върху компании, заподозрени в притежание на неправомерно придобито обществено богатство. Законопроектът изменя над 100 закона, за да вгради институцията в цялата правна система на Унгария.

Предложението бележи една от най-мащабните институционални реформи, откакто Мадяр встъпи в длъжност през април, и е в основата на обещанието му да подведе под отговорност бивши държавни служители и политически свързани бизнес фигури от ерата на бившия премиер Виктор Орбан.

Многобройни конгломерати, изградени от струпани държавни активи, се развиха от нищото до едни от най-големите компании в Унгария през последното десетилетие в рамките на управлението на Орбан.

Правителствени служители твърдят, че съществуващите институции нямат правомощия да възстановят суми, отклонени от държавни поръчки, приватизации и фондове на Европейския съюз (ЕС).

„Няма наръчник за демонтиране на нелиберална държава и възстановяване на върховенството на закона“, посочва вицепремиерът Балинт Руф.

Малко след като планът беше обявен, Орбан, който многократно отрича обвиненията в корупция, публикува реч, в която Габор Сьоч, представител на неговата партия, нарече кабинета „просто фасада... Днес казват, че търсят корумпирани служители; а утре ще кажат, че всички трябва да бъдат разследвани“.

За разлика от антикорупционните агенции в други части на Европа, унгарската служба ще съчетава правомощия, обикновено разделени между прокурори, полиция и финансови следователи.

Сред най-широките ѝ правомощия са правото да поема разследвания за корупция на други ведомства, да има достъп до поверителна финансова информация и да налага глоби до 5 млрд. форинта (16 млн. долара) за възпрепятстване на дейността.