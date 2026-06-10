Унгария се опитва да разблокира европейски средства със законопроект за борба с корупцията

Унгарското правителство на премиера Петер Мадяр е внесло законопроект, с който цели разблокиране на средства от Европейския съюз (ЕС), замразени заради опасения относно корупцията и върховенството на закона при предишния министър-председател Виктор Орбан, предаде Bloomberg.

Законопроектът от 110 страници цели да изкорени корупцията чрез затягане на правилата за деклариране на имуществото на политиците. Той също така разширява правомощията на антикорупционната агенция на страната, увеличава конкуренцията и прозрачността при обществените поръчки и премахва т.нар. обществени тръстове.

Законопроектът следва споразумение, което Мадяр постигна с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен за освобождаване на 16,4 млрд. евро европейски средства, при условие че бъдат проведени реформи. Мадяр свали Орбан от власт през април с обещание да се бори с корупцията и да отключи средствата на блока.

Законодателите разполагат с ограничено време да приемат закона, тъй като около 10 млрд. евро от фонда на ЕС за справяне с последствията от пандемията от Covid-19 изтичат в края на август. Партията на Мадяр разполага с повече от необходимото мнозинство от две трети в парламента, нужно за приемане на закон без подкрепа от опозицията.

Новите правила ще изискват и брачните партньори на ключови държавни и правителствени представители да декларират имуществото си.

Унгарските власти са засилили значително мерките срещу корупцията след отстраняването на Орбан. Прокуратурата е възобновила разследване за предполагаема търговия с вътрешна информация в най-голямата енергийна компания в страната Mol Nyrt., след като полицията по-рано е прекратила случая, съобщават местните медии.

Унгария се нарежда на последно място в ЕС, заедно с България, в най-новата класация за корупцията на Transparency International. Тя от години посочва високото ниво на политическа безнаказаност при управлението на Орбан като причина за „завладяване на държавата“.