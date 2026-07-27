Петролът рязко поевтинява на фона на охлаждането на напрежението между САЩ и Иран*

Цената на петрола се понижава в понеделник, след като САЩ и Иран преустановиха взаимните атаки, което намали напрежението в петмесечния конфликт. Въпреки това йеменските хути съобщиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия, а данните за корабоплаването показват, че доставките остават ограничени, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 5,62% до 91,34 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 5,69 до 84,23 долара за барел.

„Паузата във въздушните удари и съобщенията за напредък в преговорите повишиха очакванията, че отново може да се очертае път към деескалация, което би могло да доведе до възстановяване на доставките“, коментира Сол Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee.

„Въпреки това всички ключови въпроси - включително контролът на Иран върху Ормузкия проток, както и ракетната и ядрената му програма - остават нерешени. Съществува висок риск всяко примирие да се окаже само временно“, допълва той.

След 13 дни удари срещу Ислямската република САЩ преустановиха военните действия в петък, което породи въпроси каква ще бъде следващата стъпка на американския президент Доналд Тръмп. Междувременно иранската армия съобщи, че Техеран също е прекратил ответните си действия.

Преди паузата в американските военни операции Тръмп допусна възможността за значително засилване на атаките, продължавайки серията си от предупреждения за ескалация. Миналата седмица той заяви пред Axios, че обмисля „мащабна атака“.

Попитан в предаването Meet the Press по NBC дали президентът е решил да не задълбочава конфликта, постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц отговори, че Тръмп „дава пространство на преговорите“.

Йеменските хути обявиха, че в събота са атакували съоръжения, свързани със Saudi Aramco, в пристанищните градове Джазън и Янбу, макар че нито Рияд, нито държавната петролна компания потвърдиха твърденията.

Саудитските власти издадоха извънредни предупреждения за две провинции, които впоследствие отмениха. Янбу се превърна в основния износен терминал за суров петрол на кралството, след като Ормузкият проток на практика беше затворен. В Джазън се намират рафинерия и петролен експортен терминал.

Трафикът през ключовите морски пътища остава значително под обичайните нива, което показва, че компаниите продължават да действат предпазливо. Според данни на Kpler в неделя през Ормузкия проток са преминали едва осем товарни кораба - предимно по-малки танкери за петролни продукти и кораби за насипни товари.

Иранската държавна телевизия съобщи, че шест кораба, опитали се в понеделник да използват южния маршрут през Ормузкия проток, минаващ покрай бреговете на Оман, са били принудени да се върнат. Ормузкият проток свързва Персийския залив със световните пазари.

В протока Баб ел Мандеб - входа към Червено море - в неделя са преминали общо само 14 кораба в двете посоки, което е най-ниският дневен брой от началото на годината, сочат данните на Kpler.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.