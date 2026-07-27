„Одисея“ владее боксофиса в САЩ и във втория си уикенд на екран

„Одисея“ продължи да привлича кинозрителите и през втория си уикенд на екран в Северна Америка, като според оценките на студиото от неделя приходите от продажба на билети възлизат на 87 млн. долара. Това е понижение от едва 30% спрямо първия уикенд – невероятно скромен спад за касов хит. Това е и най-успешният втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. През 2008 г. „Черният рицар“ спечели 75,2 млн. долара през втория уикенд, припомня Associated Press.

„Това би бил впечатляващ старт за всеки филм“, заяви Пол Дергарабедиан, ръководител на отдела за пазарни тенденции в Rentrak. „Това е доказателство за огромния ентусиазъм и вълнение, които кинозрителите изпитват към най-новата епична лента на Кристофър Нолан.“

С приходи от 128,3 млн. долара от международните киносалони „Одисея“ е събрала приблизително 639,6 млн. долара в световен мащаб. Киносалоните по целия свят добавят допълнителни прожекции, за да се опитат да отговорят на търсенето, казва Дергарабедиан.

Както и през миналия уикенд, голяма част от тази сума идва от екрани с голям формат от висок клас. Само екраните IMAX са донесли 48 млн. долара от глобалните приходи през този уикенд. 70-милиметровите IMAX екрани, които са само 41 на брой в целия свят, са донесли 5,2 млн. долара. Повечето от тези прожекции са изчерпани до края на септември, съобщиха от компанията.

Филмът нямаше значителна нова конкуренция нито този, нито миналия уикенд. Въпреки това високите приходи през втория уикенд са рядкост за филм, който дебютира с над 100 млн. долара.

Конкуренцията обаче ще се засили малко през следващия уикенд, когато зрителите ще имат още един избор със „Спайдър-мен: Нов ден“, в който участват актьори от „Одисея“ – Том Холанд и Зендая. Някои анализатори твърдят, че „Спайдър-мен“ може да постигне най-големите приходи за премиерен уикенд за годината. Въпреки това филмът на Нолан ще продължи да се прожектира на най-много IMAX екрани в следващите седмици.

Второто и третото място заеха филми на Disney – „Смелата Ваяна“ с 10,5 млн. долара и „Играта на играчките 5“, който я следваше отблизо с 10 млн. долара. Последният премина границата от 1 млрд. долара през петия си уикенд на екран, като 448 млн. долара са от американските киносалони, а 573 млн. долара – от международните екрани. Това е шестият филм на Pixar, който достига този праг.

Премиерата на Hadestown: The Musical на Bleecker Street – запис на живо от сцената на спектакъла – затвори първата петица с 9,7 млн. долара през първия си уикенд. Хитовият бродуейски спектакъл използва фолклорни мелодии и джаз, за да разкаже древногръцка приказка.

Камерната драматична комедия на Оливия Уайлд „Съседите отгоре“ също продължава да се представя добре при разпространението си на различни платформи, като добави още 2,6 млн. долара, с което общата сума достигна 19,8 млн. долара.

Като цяло приходите от началото на годината са с около 10% повече на годишна база, а летните боксофис приходи през този уикенд надхвърлиха 3 млрд. долара. Преди пандемията летният киносезон редовно беше за над 4 млрд. долара. Единственият друг път, когато това се е случило оттогава, беше с „Барби“ и „Опенхаймер“ през 2023 г. Дергарабедиан е предпазливо оптимистичен, че тази цел може да бъде постигната и това лято.