Ат. Пеканов: Средствата за въглищните региони са осигурени, но в по-малък размер

През седмицата е била прекратена манипулирана корупционна схема в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), коментира пред Българското национално радио (БНР) вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов.

Той обясни, че става въпрос за процедура за 127 млн. евро, които трябва да бъдат разпределени на малки и средни предприятия във въглищните региони. Кандидатствали по процедурата са 1600 фирми, но, по думите му, критериите са били нагласени по време на кабинета "Желязков", за да спечелят определени фирми.

„Променени са критериите, след като е свършила процедурата, имало е пипане в МРРБ по време на правителството на Росен Желязков. Така са се случили нещата, че дори функционери на ГЕРБ са били репресирани и не са гъквали по темата“, коментира Пеканов.

Той обясни, че тази процедура е спряна и ще започне нова, по нови правила и критерии, а средствата за технологична модернизация във въглищните региони ще бъдат осигурени в по-малък размер.

Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност, подчерта Атанас Пеканов. "Трябва да загърбим модела на евтина дестинация. Това е единственият начин да отговорим на демографските проблеми. Да върнем част от хората, които заминаха в годините, които търсеха високи заплати. Виждам компании в България, които работят на най-високо световно ниво и то в сектори на бъдещето", добавя той.

Пеканов подчертава обаче, че това трябва да бъде съпроводено с антикорупционни реформи, а в тази сфера има проблеми. "ВКС трябваше да избере член на антикорупционната комисия и не го избра, това рискува да блокира около 400 млн. евро по тази реформа от ПВУ", добави той.

Относно бюджета Атанас Пеканов повтори, че този за 2027 г. ще е по-амбициозен, както и че сегашният, за 2026 г., приет в петък, е плод на „заварено положение“.

"Философията на бюджета, смятам, че е ясна – тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви тенденции в бюджета на България", посочи той, цитиран от БТА.

Вицепремиерът отрече да се режат социални плащания и подчерта, че пенсиите са увеличени съгласно т.нар. швейцарско правило. Частично индексирани са и други социални плащания. „Спираме постоянната индексация на минималната работна заплата, която в крайна сметка води отчасти до тези неустойчиви тенденции“, посочи той.