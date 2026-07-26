Тръмп спря ударите по Иран, но втори фронт на войната се отвори в Червено море

След 13 поредни нощи на въздушни удари по цели в Иран президентът на САЩ е разпоредил временно прекратяване на атаките. Според американски представители решението е свързано с опит да се даде шанс на дипломатически контакти, включително посредничество на Оман. Източници от Белия дом определят паузата като временна, а не като край на военната кампания, пише медията Axios.

Това обаче създава впечатление за временно затишие във войната в Близкия изток. Конфликтът всъщност промени географията си, като се отвори втори фронт в региона на Червено море. Там атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути и ответните удари на Саудитска Арабия поставят под риск един от най-важните морски търговски маршрути в света, пише Bloomberg.

Не е спаднало и напрежението около Ормузкия проток. Една от основните артерии за световните енергийни пазари остава блокирана заради претенциите на Иран да я контролира.

Затова и все повече държави от региона започват да търсят алтернативни маршрути за износ на енергийни и други суровини. Ирак и Сирия подготвят споразумение за изграждане на нова петролопроводна връзка към Средиземно море, която би намалила зависимостта на Багдад от Персийския залив. Саудитска Арабия също анализира възможностите за диверсификация на транспортните маршрути, макар голяма част от износа ѝ към Европа да остава зависим от преминаването през Суецкия канал след транспортиране през Червено море.

Изместване на фронта

Решението на Тръмп временно да прекрати ударите по Иран отразява както готовността му да осигури повече пространство за дипломация, така и признание, че сегашното ниво на въздушни нападения е достигнало границата на своята ефективност, пише Axios.

Ако Тръмп нареди връщане към ударите, американските военни могат да се мобилизират в сравнително кратък срок. Те така или иначе подготвят планове за евентуално връщане към бойни действия.

Междувременно подкрепяните от Техеран бунтовници хути в Йемен засилват атаките срещу Саудитска Арабия. Те удариха трети саудитски кораб в Червено море и поеха отговорност за ракетни удари по съоръжения на Saudi Aramco в Джизан и Янбу. От кралството съобгават, че противовъздушна отбрана прехванала част от ракетите и в отговор саудитската коалиция е възобновила въздушните удари по позиции на хутите.

Пристанището в Янбу стана ключово за износа на петрол на Саудитска Арабия заради блокадата на Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс. Продължителна кампания на хутите би могла да застраши втори основен енергиен и търговски корабоплавателен коридор.

Подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски сили на международно признатата власт също са нанесли удари по цели на хутите. И двете страни са мобилизирали войски, което е породило опасения, че гражданската война в Йемен може да се възобнови след прекратяването на огъня през 2022 г.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ скочи с около 27% през последните две седмици заради възобновяването на американските удари по Иран и отварянето на новия фронт в Червено море. Глобалният бенчмарк затвори в петък на 96,78 долара за барел.

Ще се сформира ли коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток?

Според информация на британски медии и дипломатически източници в Лондон ще се проведат консултации между представители на Великобритания, САЩ и други европейски държави за формиране на по-широка коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток, предава Ройтерс. Обсъждат се варианти за засилено военноморско присъствие, координация на патрулите и ескорт на търговски кораби при евентуално ново изостряне на напрежението.

Успоредно с усилията за гарантиране на безопасността в Ормузкия проток все повече държави започват да търсят алтернативни маршрути за износ на енергийни суровини. Ирак и Сирия подготвят споразумение за изграждане на нова петролопроводна връзка към Средиземно море, която би намалила зависимостта на Багдад от Персийския залив, пише Bloomberg.

Саудитска Арабия също анализира възможностите за диверсификация на транспортните маршрути, макар голяма част от износа ѝ сега да зависи от транспортиране през Червено море и Суецкия канал.

Кувейт работи по разширяване и модернизация на собствената си петролопроводна инфраструктура като част от по-широка стратегия за повишаване на устойчивостта на енергийните доставки при евентуални прекъсвания на морските маршрути. Кувейтската петролна корпорация е подписала споразумение за лизинг и обратен лизинг на стойност 16 млрд. долара, което обхваща мрежата ѝ от тръбопроводи, с Blackstone, KKR и Brookfield, посочва Investing.com.

Съгласно споразумението, дъщерното дружество на KPC, Kuwait Oil Company, ще създаде съвместно предприятие с трите американски инвестиционни групи за 20,5 години. Blackstone , KKR и Brookfield ще притежават колективно 49% дял в предприятието, а Kuwait Oil Company ще държи контролен дял от 51%.

Очаква се сделката да генерира 7,85 млрд. долара първоначални приходи след приключването ѝ. Плащанията към предприятието ще се базират на обема на суровия петрол, транспортиран през мрежата.