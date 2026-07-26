Може ли Европа да избегне рецесия?

Европейската икономика наближава критична точка, тъй като подновената инфлация на цените на енергоизточниците, забавящата се производствена активност и ограничената фискална подкрепа повишават риска от техническа рецесия, според BCA Research.

Един сценарий прогнозира две последователни тримесечия на свиване, въпреки че няколко източника на устойчивост биха могли да запазят растежа незначително положителен, пише Investing.com.

Еврозоната влезе в последния енергиен шок в по-слаба позиция, отколкото през 2022 г. Консенсусните прогнози за растежа през 2026 г. преди подновяването на конфликта около Ормузкия проток бяха от порядъка на малко над 1%.

Производствената активност също се забавя, а европейските правителства бяха отделили по-малко от 12 млрд. евро до средата на юни, за да защитят домакинствата от нарастващите разходи за енергия – далеч под подкрепата, предложена по време на предишната криза, когато започна войната в Украйна.

Инфлацията може също да се окаже по-устойчива от очакваното. Цените на природния газ на хъба в Нидерландия се повишават повече от два пъти от началото на годината. Недостигът на торове и силното Ел Ниньо заплашват с допълнителен тласък на цените на храните.

Изглежда малко вероятно потребителите да успеят компенсират по-слабата активност. Ръстът на реалните заплати е като цяло непроменен през първото тримесечие и може да стане отрицателен, тъй като инфлацията ерозира покупателната способност. По-слабият пазар на труда може също да насърчи домакинствата да ограничат разходите.

Европа все още има няколко защити. Балансите на домакинствата и предприятията са по-силни, отколкото преди световната финансова криза, подкрепени от по-ниските разходи за обслужване на дълга и по-високите ликвидни активи.

Тази година енергийните смущения също са по-малко тежки от шока през 2022 г. Европейските цени на газа достигнаха пик от 62 евро за мегаватчас в сравнение с 339 евро през август 2022 г., като няма директен недостиг на доставки.

Устойчивият глобален производствен цикъл и инвестициите, свързани с изкуствения интелект, подкрепят европейските производители на капиталови стоки. Подобряването на динамиката на платежния баланс също може да остави повече финансиране за вътрешна активност.

Краткосрочният импулс на акциите остава конструктивен, въпреки че средносрочните рискове са в полза на енергетиката, фармацевтиката и комуналните услуги. Обменният курс евро/долар може да падне към 1,10 до 1,12 евро за един долар, тъй като по-силният растеж на САЩ продължава да подкрепя щатската валута.