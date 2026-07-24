Страхът от стагфлация отново разтърсва пазарите със завръщането на петрола до 100 долара

Възобновяването на военните действия в Персийския залив отново подхрани разговорите за стагфлация, помрачавайки надеждите, че временното споразумение между САЩ и Иран е било сключено навреме, за да може световната икономика да избегне висока инфлация на фона на стагнация в икономическия растеж, пише Ройтерс.

Вместо това цените на петрола отново достигнаха 100 долара, цените на газа в Европа се очаква да отбележат най-големия си месечен скок от март насам, а разходите по държавните заеми са на многогодишни върхове поради опасения от инфлация, докато напрежението отново ескалира.

Търговските конфликти допринасят за несигурността, пред която са изправени потребителите, бизнеса и инвеститорите. В петък САЩ наложиха нови мита от 10% и 12,5% върху стоки от 60 търговски партньори, включително Европейския съюз и Китай, което вероятно ще доведе до по-нататъшно повишение на цените.

„Рискът от стагфлация е налице за всяка икономика още от март, макар и по различни начини“, заяви Алесия Берарди, ръководител на отдела за глобална макроикономика в Amundi Investment Institute.

Последната ескалация на конфликта „със сигурност увеличава риска от стагфлация“, добави тя.

Ето как се отразява това на различните пазари:

Право нагоре

Цените на енергията остават основният фактор за краткосрочните инфлационни очаквания, така че не е чудно, че скокът от тази седмица предизвика такъв отзвук.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“, която в началото на юли спадна до 70 долара на фона на оптимизма за примирие, отново достигна 100 долара, след като йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по два саудитски петролни танкера в Червено море, което разшири прекъсването на световното корабоплаване отвъд Ормузкия проток.

Очаква се петролът, който отбеляза ръст от почти 40% през юли, да регистрира най-големия си месечен скок от март насам. Същото важи и за референтните европейски фючърси на природния газ, които в момента също са на най-високото си ниво от март.

А какво става с инфлационните очаквания?

Инфлацията в САЩ за юни миналата седмица бе по-ниска от очакванията, но облекчението се оказа краткотрайно, тъй като тази седмица по-високите цени на енергията доведоха до рязко покачване на доходността по държавните облигации от САЩ до Япония и Германия.

Движенията на пазарните индикатори за инфлационните очаквания са относително умерени, но това може да се промени.

Ръководителят на отдела за количествени инвестиционни решения на Citi Кристиян Касиков коментира, че исторически погледнато пазарите могат да закъсняват при пълното отразяване на въздействието от колебанията в цените на селскостопанските и енергийните суровини.

„Участниците на пазара очакват този ръст на цените на суровините да бъде временен, но си заслужава да се следи“, каза той.

Аналитичната фирма Kpler оценява, че около една трета от торовете в света преминават през Ормузкия проток, което предполага, че цените на хранителните продукти може да останат високи за по-дълго време, а това ще засегне по-уязвимите развиващи се пазари.

Тазгодишният природен феномен „Ел Ниньо“ също допринася за повишаването на цените.

Двоен удар

В резултат на това трейдърите отново залагат, че централните банки ще бъдат принудени да предприемат по-нататъшни увеличения на основните лихви, за да овладеят ценовия натиск.

Те очакват още около две увеличения с по четвърт процентен пункт от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) до края на годината, в допълнение към решението ѝ от юни. В четвъртък банката остави лихвите без промяна, но даде да се разбере, че може да последват по-нататъшни стягания на паричната политика.

Макар очакванията за повишение на лихвите в САЩ да отслабнаха след данните за инфлацията от миналата седмица, те скоро се появиха отново и пазарите вече отразяват в цените около две повишения до януари. Инфлацията в САЩ надхвърля целта на Федералния резерв от 2% вече пет години.

Предизвикателството за централните банкери, особено в страните вносителки на енергия като еврозоната, е, че повишаването на лихвите също забавя икономическия растеж.

Това не помага, когато енергийният шок вече нанася щети.

Европа е особено уязвима.

„ЕЦБ изглежда по-склонна да повиши лихвите в отговор на инфлацията, предизвикана от цените на петрола, отколкото Федералният резерв“, заяви Андрю Шийтс, глобален ръководител на отдела за проучвания в областта на фиксираната доходност в Morgan Stanley.

„Това може да се превърне в двоен удар, при който Европа ще се сблъска с по-строги финансови условия както поради по-високите цени на енергията, така и поради по-строгата парична политика“, добавя той.

Точно когато в четвъртък цената на петрола достигна 100 долара, еврото спадна до триседмично дъно под 1,14 долара.

Азия е в затруднение, САЩ не са имунизирани

Възможно е да се материализира и аспектът на стагфлацията, свързан със забавянето на растежа, тъй като войната може да свали глобалния растеж до едва 1,3% от 2,9% през миналата година, заяви главният икономист на Световната банка пред Ройтерс тази седмица.

Азия, която купува по-голямата част от петрола си от Персийския залив, е уязвима, особено страните в Южна и Югоизточна Азия, които се затрудняват да плащат по-високите цени на енергията.

Япония може да си позволи да плаща, но тъй като йената се намира на най-ниските си нива спрямо долара от четири десетилетия насам, това излиза скъпо - стойността на вноса ѝ скочи до рекордно високо ниво през юни, което допълнително подхрани инфлацията.

Въпреки че Съединените ⁠щати, които изнасят енергия, са по-малко засегнати, те не са имунизирани срещу това.

Средните цени на бензиностанциите отново са над „психологическия праг“ от 4 долара за галон (3,8 л), което е болезнено в разгара на „сезона на пътуванията“, а общите разходи за гориво на четирите големи американски авиокомпании бяха с близо 8 млрд. долара по-високи в сравнение с миналата година.

И купувачите на жилища също усещат затрудненията. По-високите доходности по американските държавни облигации означават, че лихвеният процент по най-популярния вид ипотечен кредит се повиши миналата седмица до най-високото ниво от август миналата година.