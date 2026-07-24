SOFIX нарасна над 1270 пункта за първи път от 11 март насам

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX реализира ръст в сесията в петък от 1,49% и седмичен ръст от 1,44% до 1274,49 пункта - най-високо ниво от 11 март насам.

По-широкият индекс BGBX40 добави в сесията в петък 0,91% до 216,98 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,45% до 235,4 пункта, а BGTR30 – с 1,23% до 1089,67 пункта.

В рамките на петъчната търговия само индексът на малките и средни предприятия beamX отчете спад – с 3,34% до 113 пункта, заради натиск от акциите на „Пейсера България“ и „Ейч Ар Кепитъл“, които поевтиняха със, съответно, 45,42% и 12,5%.

От акциите в състава на SOFIX най-силен ръст в сесията в петък отчетоха „Химимпорт“ с 11,65%, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 4,29% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 3,85%.

За седмицата най-силно от компонентите на SOFIX поскъпнаха "Уайзър Технолоджи" - с 15,48% до 1,94 евро, "Химимпорт" - с 15% до 0,575 евро, и ЦКБ - с 4,29% до 1,7 евро. Седмичен спад реализираха само акциите на "Доверие обединен холдинг" - 0,39% до 5,16 евро.

Най-голям оборот за седмицата реализираха акциите на "Градус" - 2,33 млн. евро, "ВФ Алтърнатив" - 1 млн. евро, и "Еврохолд България" - 739 хил. евро.

При броят сделки на седмична база лидери са "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 255, "Химимпорт" с 250 и "Шелли груп" със 176.

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