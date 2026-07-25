Саудитският петрол все още може да достигне света, но това няма да е евтино

В началото на войната на САЩ с Иран, отдавна забравен тръбопровод, построен в Саудитска Арабия преди 40 години, се превърна в спасение за световната икономика. Тръбопроводът „Изток-Запад“ позволи на Кралството да заобиколи Ормузкия проток, запазвайки част от петролните потоци. Сега, когато хусите в Йемен се опитват да затворят трафика през Червено море, Рияд може да се нуждае от нов заобиколен път, пише Bloomberg.

Проектирането на нов обходен маршрут, който да избегне пролива Баб ел-Мандеб в южния край на Червено море, би било трудна задача. Ще изисква използването на един, може би два допълнителни тръбопровода, доста петролни танкери и сериозна дипломация, за да се избегнат заплахите от ракети и дронове.

Няма да е лесно – нито евтино.

Но е възможно. Добрата новина е, че саудитците, които сега изнасят по-голямата част от петрола си през Червено море с тръбопровода „Изток-Запад“, а не през Персийския залив, разполагат с естествен начин да избегнат пролива. Вместо да изпраща петрола на юг към проблемната точка, Кралството може да насочи доставките на север. Лошата новина е, че това не е толкова просто, колкото звучи. Още по-лошо, организирането на новия път трябва да стане възможно най-скоро: хусите изпълниха заплахата си да затворят пролива по-рано тази седмица, атакувайки два саудитски петролни танкера в южната част на Червено море.

Да се ​​​​движиш на север означава да преминеш през Суецкия канал, за да стигнеш до Средиземно море, а оттам - до Атлантическия океан. Като оставим настрана факта, че така корабите, пътуващи към Азия, се насочват в противоположната посока, все още съществува проблемът с дълбочината: Водният път е опция само за средно големи петролни танкери. Най-големите, които са способни да превозват два милиона барела, не могат да плават по канала напълно натоварени. Това е проблем, защото тези плавателни съдове са основното оръжие на петролната индустрия, превозвайки по-голямата част от саудитския суров петрол. Единственото решение е да се олекотят супертанкерите.

Има и друго решение: 50-годишният тръбопровод „Сумед“, който свързва Айн Сукна, египетски град в северния край на Червено море, със Сиди Керир, пристанище близо до египетския метрополис Александрия на брега на Средиземно море.

Друг комплект тръбопроводи, собственост на Израел, предлага втора възможност, също свързваща Червено море със Средиземно море. Известен като тръбопровода „Ейлат-Ашкелон“, той е построен през 60-те години на миналия век като съвместно предприятие между Израел и страната, която ще се превърне в негов най-заклети враг: Иран. Тръбопроводът се превръща в машина за пари за един от най-добрите търговци на стоки, родени някога, Марк Рич, по време на първата петролна криза през 1973-1974 г. След иранската революция от 1979 г. израелците гонят иранците от проекта.

Могат ли саудитците да използват маршрута „Ейлат-Ашкелон“, за да заобиколят заплахата от хусите? В миналото това би било немислимо, тъй като Рияд не признава еврейската държава. Но отчаяните времена може да изискват отчаяни мерки.

За да поддържа потока на петрол, Саудитска Арабия вероятно ще прибегне до две системи – вероятно едновременно. Първо, тя може да използва малка армада от танкери, които да превозват суров петрол от нейното пристанище в Червено море до тръбопровода „Сумед“. Азиатските рафинерии ще взимат суровия петрол от другата страна, без танкерите им да се налага да пресичат канала.

Кралството вече е започнало разговори с някои от тези рафинерии, за да промени доставката на суровия петрол от Янбу до Сиди Керир.

Проблемът?

Тръбопроводът „Сумед“ има капацитет от около 2,5 млн. барела на ден, което е приблизително половината от сегашния поток от Янбу. Добавянето на израелския тръбопровод би осигурило допълнителни 1,2 млн. барела транспортен капацитет на ден, стеснявайки разликата.

Именно тук може да влезе в действие втората част от саудитския план. Супертанкерите биха могли да използват тръбопровода „Сумед“, за да разтоварят част от товара си, което ще им позволи да преминат през Суецкия канал с останалата част. След като излязат в Средиземно море, те биха взели останалата част от другата страна на тръбопровода.

Заедно тръбопроводите и танкерите могат да свършат работа, въпреки че маневрата ще бъде скъпа и логистично сложна. Резултатът: Много по-високи разходи за превоз. Петролните танкери, пътуващи към Азия, ще се появяват в източното Средиземноморие, а не близо до Индийския океан, което ще добави 25 дни към пътуването им от Саудитска Арабия до Япония. Обратното пътуване ще бъде удължено със същото време.

Хусите, които отдавна биват екипирани, обучавани и подготвяни от Иран, са затваряли пролива в миналото, потапяйки няколко търговски кораба между 2023 и 2025 г. Тогава затварянето не е повлияло на петрола, тъй като Ормузкият проток е оставал отворен. През последната година крехко примирие е позволявало на танкери и други търговски кораби да преминават. Но по-рано тази седмица хусите заявиха, че ще наложат военноморска блокада на Саудитска Арабия, включително на чуждестранни кораби, акостиращи в петролните пристанища на Кралството в Червено море. Блокадата беше обявена дни след като Саудитска Арабия бомбардира летището на йеменската столица Саана.

След като хусите изпълниха заплахата си в сряда вечерта, цените на петрола се покачиха отново до 100 долара за барел. Докато индустрията се опитва да реагира, страните, които най-вероятно ще бъдат засегнати от прекъсването, са Индия, Южна Корея, Китай и Япония, които резервират значително количество саудитски суров петрол от Янбу.