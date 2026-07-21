Атаките на хутите могат да се превърнат в следващия шок за световния пазар на петрол

Един от факторите, които досега ограничават отражението на войната между Иран и САЩ върху световните доставки на петрол, е възможността на Саудитска Арабия да използва алтернативен маршрут за износ, който няма нищо общо с Ормузкия проток – през Червено море.

Колко уязвим е този вариант обаче показва ескалацията на напрежението и там. Подкрепяните от Иран хути, които контролират части от Йемен, отново отправят заплахи срещу корабоплаването в региона. След поредица от нападения на плавателни съдове в района на протока Баб ел-Мандеб в периода 2023-2025 г. групировката възобнови атаките си в началото на юли.

На 20 юли хутите обявиха и морска блокада на Саудитска Арабия, която влиза в сила незабавно. Днес йеменските бунтовници изпратиха и съобщения до корабособствениците, като предупреждават всички плавателни съдове да не акостират в пристанищата на Саудитска Арабия.

В имейл, изпратен до корабособствениците, подкрепяната от Иран групировка заявява, че блокадата ѝ не се отнася само за саудитските кораби, а за всички кораби, които пристигат във и тръгват от саудитските пристанища на Червено море.

Служител на петролен танкер в Червено море, пожелал анонимност, потвърждава, че е имало и радиосъобщение от „йеменските въоръжени сили“ до корабите в региона, в което се казва, че преминаването им е блокирано. Според източника на агенцията радиоизлъчването е автентично.

Графика: Bloomberg

Защо маршрутът през Червено море е толкова важен?

Суецкият канал, Червено море и протокът Баб ел-Мандеб съкращават значително морския път между Европа и Азия.

Преди началото на атаките на хутите през 2023 г. близо 10% от световната морска търговия преминаваше ежегодно през Баб ел-Мандеб. През миналата година този дял се сви до около 3%, показват данни на Clarksons Research и платформата PortWatch, разработена от Международния валутен фонд (МВФ) и Оксфордския университет.

Поредицата нападения принуди много корабни оператори да избягват Червено море и да насочват плавателните съдове по маршрута покрай нос Добра надежда в южния край на Африка. Това удължава маршрута с хиляди морски мили, увеличава разходите и добавя около две седмици към времето за доставка.

Корабоплаването в Червено море спада зарази заплахата на хутите. Графика: Bloomberg

Въпреки това Баб ел-Мандеб остава ключов коридор за износа на петрол, природен газ и други суровини от Близкия изток, Азия и Русия. Заради войната с Иран трафикът през него дори нарасна, тъй като Саудитска Арабия използва маршрута, за да изнася петрол.

Как нови атаки на хутите могат да подкопаят петролния пазар?

Ако нападенията на хутите се разширят, това може да застраши износа през саудитското пристанище Янбу, на което Рияд разчита, за да компенсира фактическото затваряне на Ормузкия проток от Иран.

Саудитска Арабия е най-големият износител на суров петрол в Персийския залив и през последните месеци пренасочва все по-големи количества по тръбопровода към западното си крайбрежие. Само през май през Янбу са били експортирани средно по 3,65 млн. барела дневно – малко над половината от общия предвоенен износ на страната.

За да натоварят тези количества и да ги доставят до клиенти в Азия, танкерите трябва да преминат през тесния проток Баб ел-Мандеб и покрай йеменското крайбрежие, където пресеченият терен улеснява нападенията на хутите.

Ако съображенията за сигурност направят този маршрут неизползваем, цените на петрола могат да се повишат още по-рязко.

Защо хутите атакуват кораби?

Когато през 2023 г. хутите започнаха нападенията си в Червено море, те заявиха, че действията им са в отговор на войната на Израел в Ивицата Газа, предизвикана от атаките на бойци на групировката "Хамас" през октомври същата година.

Първоначално йеменските бунтовници твърдяха, че атакуват само кораби, свързани с Израел. Впоследствие обаче бяха поразени и плавателни съдове без пряка връзка със страната. След като САЩ и Великобритания започнаха удари срещу позиции на хутите в началото на 2024 г., групировката обяви, че всички кораби под американски и британски флаг са легитимни цели.

След началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари хутите многократно предупреждават, че могат да затворят пролива. В морската зона те се въздържаха от мащабни действия до юли, когато в кратък период потопиха два кораба за насипни товари, убиха членове на екипажите и взеха други моряци за заложници. Те нанесоха удар и срещу кораб в близост до Янбу.

Какво провокира заплахите срещу Саудитска Арабия?

От 2022 г. насам хутите и Саудитска Арабия поддържат крехко примирие, което прекрати години на трансгранични нападения и сложи край на саудитската военна кампания за изтласкване на групировката от столицата Сана и възстановяване на международно признатото правителство на Йемен.

Няколко дни преди хутите да заплашат саудитското корабоплаване обаче те атакуваха летището в Абха. Това стана, след като саудитски самолети нанесоха удар по международното летище в Сана, за да предотвратят кацането на ирански самолет с делегация на хутите. Делегацията се връщаше от Техеран, където присъства на погребението на върховния лидер на Иран Али Хаменей, загинал при въздушен удар в началото на войната.

След инцидента хутите обещаха да поддържат въздушната връзка между Сана и Техеран и предупредиха, че са готови да нарушат работата на саудитските летища, докато не бъде прекратена, по думите им, "обсадата" на летището в Сана.

Кои са хутите?

Официалното име на движението е "Ансар Аллах" ("Последователи на Бога"). То произхожда от северозападната йеменска провинция Саада и изповядва заидитското течение на шиитския ислям, към което принадлежи приблизително една четвърт от населението на Йемен.

Хутите се появяват през 90-те години след обединението на Северен и Южен Йемен и започват серия въстания срещу централната власт. През 2014 г. превземат столицата Сана и поставят началото на гражданската война, която продължава до днес. Освен столицата те контролират значителни части от северозападен Йемен, включително голяма част от крайбрежието на Червено море.

Групировката е силно антизападно и антиизраелски настроена и е определена за терористична организация от САЩ и Европейския съюз.

Хутите са част от т.нар. "ос на съпротивата", подкрепяна от Иран, в която влизат още "Хамас" в Ивицата Газа и "Хизбула" в Ливан. Според западните държави тези организации получават обучение, технологии и въоръжение от ислямската република.

Въпреки тясната координация с Техеран хутите вземат самостоятелно оперативните си решения. Освен на ирански доставки те разчитат и на мрежи за контрабанда в Йемен, както и на търговски канали към центрове за износ на отбранителна продукция, включително Китай. През последните години групировката значително разшири и собственото си производство на оръжия.

След въздушните удари на САЩ и Израел през миналата година хутите понесоха тежки загуби, включително убити командири и унищожена военна техника. Въпреки това организацията постепенно възстановява бойните си способности и попълва арсенала си.

Кампанията ѝ в Червено море значително повиши регионалното ѝ влияние, като демонстрира способността на движението да нарушава глобалната търговия и да проектира сила далеч извън границите на Йемен.