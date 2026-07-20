Йеменските хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен обявиха, че налагат морско ембарго на Саудитска Арабия в отговор на блокадата на Йемен и неотдавнашното нападение срещу международното летище в йеменската столица Сана.

Блокадата на хутите заплашва друг жизненоважен воден път за световното корабоплаване и поражда опасения от по-широк конфликт в региона, пише Euronews.

Военният говорител на хутите Яхя Сари посочва във видео изявление, че морската блокада на Саудитска Арабия влиза в сила незабавно, „око за око“.

Бунтовниците, подкрпяни от Техеран, не казват как ще се прилага ембаргото, но заместник-началникът на медийния им офис Насрудин Амер коментира в платформата Х, че проливът Баб ел-Мандеб ще бъде затворен в отговор на „несправедливата блокада на Саудитска Арабия срещу йеменците в продължение на повече от 10 години“.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان الموقف من الحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني العظيم. pic.twitter.com/aIikHk6byf — العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) July 20, 2026

Баб ел-Мандеб е пролив в южния край на Арабския полуостров, чието име означава „Порта на сълзите“ на арабски. Той е вратата към Червено море, през която обикновено преминава около 12% от световната търговия. Една четвърт от световната контейнерна търговия преминава през 32-километровия проток до и от Суецкия канал.

Затварянето на пролива ще принуди корабите да поемат по много по-дългия маршрут около нос Добра надежда в ЮАР. Това добавя 2-3 седмици към пътуванията между Азия и Европа и рязко увеличава разходите за доставка.

Хутите, официално известни като „Ансар Аллах“, и по-рано са демонстрирали способността си да нарушават корабоплаването, когато атакуваха кораби в продължение на месеци по време на войната между Израел и „Хамас“ в Ивицата Газа. Регистрирани са атаки по над 100 кораба.

Много големи корабни компании спряха транзита през Червено море по време на войната в Ивицата Газа. САЩ и техни съюзници започнаха многонационална военноморска мисия за защита на търговското корабоплаване в региона.

От Саудитска Арабия не са отговорили на исканията на медията за коментар.

Кралството вече е подложено на натиск, тъй като използва своя тръбопровод „Изток-Запад“ до Червено море като алтернатива на Ормузкия проток, затворен заради войната между САЩ и Иран. Саудитска Арабия пренася милиони барели суров петрол на ден през тръбопровода.

Гражданската война в Йемен започна през 2014 г., когато бунтовниците превзеха столицата Сана и голяма част от Северен Йемен и принудиха международно признатото правителство да избяга в изгнание. Примирие беше постигнато през 2022 г.

Примирието е застрашено през последните дни, след като хутите заявиха, че саудитците са ударили летището в Сана в опит да повлияят на полет, който превозва лидерите на бунтовниците до и от Иран. Там те са присъствали на погребението на аятолах Али Хаменей. Самолетът кацна благополучно на друго летище.

След това хутите изстреляха ракети и дронове по международното летище Абха в Саудитска Арабия.

Бунтовниците искат да установят нова реалност, в която биха могли самостоятелно да вземат решения относно въздушното пространство на Йемен. Затова и позволиха кацането на директен международен полет без одобрението на водената от Саудитска Арабия коалиция, наложила контрол върху достъпа до въздушното пространство и пристанищата на Йемен.

Този контрол е част от мерките, които според Рият трябва да предотвратят достигането на оръжия до бунтовниците.

„Ние потвърждаваме правото на нашия велик народ да отговори на блокадата с блокада“, подчертава Сари в понеделник. Той посочва, че хутите са готови да се изправят срещу „всяко глупаво действие, извършено от безразсъдния саудитски враг... с всеобхватна и решителна ескалация“.

Групата бунтовници са част от т.нар. „Ос на съпротивата“ на Иран, която включва също „Хизбула“ в Ливан, „Хамас“ в Газа и милиции в Ирак. Бунтовниците разполагаха с голям запас от дронове, но няколко членове на хутите казват, че доставките са на изчерпване след атаките им в Червено море по време на войната между Израел и „Хамас“.

Войната в Иран допълнително възпрепятства потока от оръжия, добавят анонимните представители на бунтовническата група.

САЩ и Израел отговориха на по-ранните атаки на хутите срещу корабоплаването в Червено море с наказателна въздушна кампания в контролираните от тях райони в Йемен, докато не беше постигнато споразумение, което накара бунтовниците да спрат нападенията си.