Morgan Stanley: Недостигът на дизел в Европа ще се задълбочи

В цяла Европа има свиване на предлагането заради натрупването на различни предизвикателства пред доставките, посочват от банката Morgan Stanley, която отчете рекордни маржове на рафиниране в региона и спад на резервите.

„Нашето моделиране на търсенето/предлагането сочи, че европейските запаси от дизел ще паднат до многогодишни дъна към края на годината“, коментират анализаторите на американския кредитор в бележка от 19 юли, цитирана от Bloomberg.

Глобалните енергийни пазари бяха разтърсени този месец от новото разпалване на войната между САЩ и Иран, като цените на петролните продукти се покачиха по-силно от ръста на цената на базовия суров петрол. Пазарът на дизел – основното гориво за камионите, селското стопанство и промишлеността, се свива поради редица фактори, включително прекъсванията на доставките през Ормузкия проток, украинските атаки срещу руски рафинерии и забраната за износ на дизел, наложена от Москва.

„Истинското затруднение в петролната система сега е рафинирането, не толкова суровият петрол“, според анализаторите, които посочват и някои непродадени африкански петролни товари, както и мечи контанго (когато цената на фючърсните доставки е по-висока от тази на спот пазара, бел. ред.) цени в някои части на пазара. „Епицентърът на всичко това е пазарът на дизел, и по-специално пазарът в Европа“, допълват още анализаторите.

Маржовете на рафиниране на дизел в Северозападна Европа са се увеличили до рекордно ниво, казват анализаторите. Очаква се местните запаси да намаляват постоянно от август, като достигнат най-ниско ниво от около 299 млн. барела през ноември – най-малко за това време на годината от поне 2015 г., добавят те.

Също така условията в индустрията в Китай допринасят за затягането на пазарите, тъй като рафинериите преработват по-малко суров петрол. „Китай никога не доставя директно дизел на Европа“, отбелязват анализаторите, според които когато Китай обработва по-малки количества, съответно, има и „по-малко продукт в световната система, който да се разлее на запад“.

От Morgan Stanley предупреждават, че затегнатото ниво вече е отразено в цените, като от банката съветват инвеститорите да не залагат на повече печалби от сегашните нива. Пазарът е напълно включен в ценообразуването, допълват още те.

Европейските фючърси на дизела се търгуват с 3,5% повече до 1219,50 долара за тон в понеделник, най-високо ниво от 20 май насам. При суровия петрол контрактите за сорта поскъпнаха до над 90 долара за барел, като ръстът на цената този месец достига 24%.