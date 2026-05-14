Войните в Иран и Украйна затвориха към 10% от капацитета за производство на горива

Войните в Иран и Украйна ограничават работата на рафинериите и производството на горива намалява с около 8,8 млн. барела на ден, пише Ройтерс. Това представлява почти 9% от световния капацитет за преработка на петрол (100,5 млн. барела на ден).

Според данните заради спрените доставки на петрол рафинериите в Азия и Европа са намалили производството с 3,8 млн. барела дневно, а в Близкия изток след ударите по съоръженията и затворения Ормузки проток производството на горива намалява с 3,52 млн. барела дневно.

В същото време ударите на украинските дронове по руските рафинерии намаляват производството на горива в страната с 1,42 млн. барела дневно (от инсталиран капацитет между 5,5 млн. и 6 млн. барела дневно). През втората половина на март и април Украйна нанесе няколко масирани удара по терминали за износ на петрол, но също така бяха подпалени и няколко рафинерии, сред които и втората по големина рафинерия в страната - КИНЕФ (в Ленинградска област), която има капацитет за преработката на 20 млн. тона годишно.

Това не е първият удар и според източници на Ройтерс са разрушени три от четирите съоръжения за първична обработка на петрол, което ще остави рафинерията неработеща за известно време.

Ограничената работа на рафинериите създава най-голям дефицит на дизелово гориво и газьол, сочат още анализите на Ройтерс. В ЕС цената на дизела на бензиностанциите през април достигна рекордните 2,11 евро за литър.

В същото време заради очакван дефицит на самолетно гориво много рафинерии се фокусират в производството му. Сред тях е и един от големите доставчици на самолетно гориво в ЕС - нигерийската рафинерия Dangote почти удвоява износа си към Европа през април.

Заради затворения проток пазарите са изтеглили към 500 млн. барела от резервите и ако кризата продължи, количествата могат да достигнат 1 млрд. барела до края на годината. Дори и войната да приключи скоро, възстановяването на добивите и доставките ще отнеме известно време, което вероятно ще наложи изтеглянето на още количества петрол от запасите, отбелязват от Total Energies в свои очаквания.