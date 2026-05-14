S&P 500 и Nasdaq постигнаха нови рекорди

S&P 500 и Nasdaq удължават серията си от рекордни затваряния. В четвъртък по-широкият американски борсов индекс добави 0,77% до 7501,14 пункта, с което бенчмаркът за първи път се установява над нивото от 7500 пункта.

Технологичният индекс нарасна с 0,88% до 26 635,22 пункта, което също е рекордно високо ниво.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones се повиши с 0,75%, или 370,26 пункта, до 50 063,46 пункта на финала на търговската сесия. Индексът е с близо 125 пункта под рекордното му затваряне, достигнато в началото на февруари.

Инвеститорите са оптимистично настроени заради посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай. Трейдърите очакват и съобщения относно търговията и евентуално войната с Иран, пише Investing.com.

Тръмп приветства „изключително позитивните и конструктивни дискусии“ с китайския президент Си Дзинпин. На държавния банкет в Пекин американският президент определи Си като „приятел“, а посрещането му в Китай като „великолепно“.

„Имаме шанс да създадем бъдеще на по-голямо сътрудничество и просперитет“, коментира Тръмп, като междувременно покани Си да посети САЩ в края на септември.

Китайският президент е повдигнал темата за Тайван по време на разговорите с американския държавен глава. Ако тайванският въпрос бъде решен, Си казва, че двустранните отношения ще се радват на цялостна стабилност, в противен случай може да има сблъсъци, посочва китайската агенция „Синхуа“.

Търговците обаче пренебрегват напрежението около Тайван и се фокусират върху евентуални пробиви между САЩ и Китай по отношение на търговията, изкуствения интелект и евентуално Иран.

САЩ са разрешили на около 10 китайски компании да закупят втория най-мощен AI чип на Nvidia, H200, въпреки че доставката все още не е осъществена, съобщава Ройтерс. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг придружава Тръмп в Китай, което поражда очаквания, че може да се постигне пробив за отключване на продажбите на H200 в страната.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с 4,4% в търговията, като затвориха на рекордно високо ниво в четвъртък.

Друг висш ръководител, който придружава Тръмп в Китай, е главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортбърг. Производителят на самолети е във фокуса на вниманието, след като Тръмп каза пред Fox News, че Си се е съгласил Китай да купи 200 самолета от компанията.

Акциите на Boeing обаче обърнаха курса си и поевтиняха с 5% на финала на сесията.

Цените на петрола в четвъртък се повишиха леко след период на колебание. Фючърсите на суровия петрол сорт „Брент“ поскъпнаха с 0,5% до 106,16 долара за барел в сравнение с ниво от около 70 долара за барел преди войната в Иран. Този скок подхранва опасенията относно инфлационния скок в страните по света, тенденция, подчертана от данните за потребителските и производствените цени от САЩ тази седмица.

Акциите на Cisco скочиха с повече от 13%, след като доставчикът на мрежово оборудване представи мащабен план за преструктуриране, съсредоточен върху изкуствения интелект. Компанията обяви, че ще съкрати около 4 хил. работни места, или около 5% от работната си сила.

Доларовият индекс, който отчита динамиката на обменния курс на зелените пари спрямо кошница от валути, се повишава с 0,1% до 98,57. Обменният курс на еврото спада спрямо долара с 0,1% до 1,1702 долара за 1 евро. Курсът на британския паунд се понижава с 0,1% до 1,3513 долара за 1 паунд.