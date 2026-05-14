Европейските акции затвориха с ръстове в четвъртък на фона на политическите сътресения във Великобритания и посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,76% в сесията до 616,05 пункта, като повечето сектори от бенчмарка и основните борси затвориха на зелена територия.

Технологичните и медийните акции поведоха ръстовете, докато акциите на миннодобивните компании и банките изостанаха от по-широкия индекс, пише CNBC.

Във Великобритания FTSE 100 добави 0,46% до 10 372,93 пункта, в Германия DAX нарасна с 1,32% до 24 456,26 пункта, а във Франция CAC 40 – с 0,93% до 8082,27пункта.

Очаква се политическата турбуленция във Великобритания да остане сред водещите теми в новинарския дневен ред в Европа. Предизвикателствата пред премиера Киър Стармър остават.

Инвеститорите следят разходите по заеми на страната, тъй като несигурността продължава.

Анджела Рейнър – смятана за един от фаворитите да замести Стармър, обяви, че е оправдана от данъчните власти по обвинения в неправомерни действия. Разследването беше за неплащане на правилния размер на гербовия налог, данък върху сделките с имоти във Великобритания.

Рейнър подаде оставка като вицепремиер миналата година, след като призна, че не е платила пълния размер на дължимия гербов налог за апартамент на стойност 800 хил. паунда.

Доходността по държавните облигации на Великобритания се понижи в четвъртък. Спад отчете и обменният курс на британския паунд спрямо щатския долар.

Пътуването на американския президент Доналд Тръмп до Пекин за дългоочакваната президентска среща на върха с китайския държавен глада Си Дзинпин е във фокуса на вниманието на световните пазари. Надеждите са, че двете страни ще успеят да стабилизират отношенията си.

Тръмп е придружен от група бизнес ръководители, сред които главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск и шефът на Nvidia Дженсън Хуанг.

Отношенията между двете страни ще бъдат „по-добри от всякога“, каза Тръмп на Си в четвъртък.

Акциите на Burberry поевтиняха с 6,8% в четвъртък, след като британският луксозен гигант отчете по-слабо представяне в Европа и Близкия изток. Това се отразява на продължаващите му усилия за възстановяване.