Задава ли се краят на евтините самолетни пътувания?

След десетилетия, в които самолетните пътувания ставаха все по-достъпни, световната авиационна индустрия е изправена пред сериозна криза. Растящите цени на горивата, геополитическото напрежение и недостигът на самолети поставят под въпрос бъдещето на нискотарифните полети, пише в анализ The Financial Times.

В миналото въздушният транспорт беше лукс за богатите, но с навлизането на нискотарифни компании като Ryanair милиони европейци свикнаха да летят евтино поне веднъж годишно. Днес обаче секторът е под натиск. След конфликта с Иран хиляди полети бяха отменени, а цената на авиационното гориво почти се удвои. Това доведе до фалита на американската Spirit Airlines, като според анализатори това може да е само началото на нова вълна от сливания и банкрути.

Главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор вече предупреди, че „силните ще стават по-силни, а слабите – по-слаби“. Подобно мнение изразява пред изданието и съоснователят на малайзийската нискотарифна авиокомпания AirAsia Тони Фернандес, според когото дори големите авиокомпании може да бъдат принудени да се сливат.

Авиационният сектор отдавна работи с ниски печалби и силна конкуренция. Кризи като 11 септември и пандемията от Covid-19 вече разтърсиха индустрията, но според анализатори сегашната ситуация може да има подобен ефект. Очакват се нови фалити, съкращаване на маршрути и ускорено извеждане от употреба на стари самолети, които харчат много гориво.

Всичко това ще направи индустрията по-силна, но ще отслаби конкурентните сили, които поддържат цените на билетите достъпни, повишавайки вероятността да настъпи краят на ерата на евтините самолетни пътувания, пише в анализа.

„Никоя авиокомпания не иска да бъде евтина, тя иска да бъде печеливша“, коментира пред FT Андрю Чарлтън, ръководител на консултантската компания Aviation Advocacy, според когото ерата на полетите "за 20 паунда" със сигурност е към своя край.

След пандемията от коронавируса авиокомпаниите временно спечелиха от желанието на хората да пътуват повече. Освен това закъсненията в доставките на самолети от Boeing и Airbus помогнаха на авиокомпаниите да поддържат по-високи цени.

Новата криза обаче е свързана най-вече със самолетното гориво. Около 40% от керосина за Европа преминава през Ормузкия проток, който остава на практика блокиран заради войната на САЩ и Израел с Иран. Дори след евентуално примирие ще са нужни месеци, за да се възстановят доставките. Някои авиокомпании вече предприемат извънредни мерки – например самолети зареждат в други държави или пренасят допълнително гориво, за да избегнат недостиг.

Най-сериозният проблем остава цената. Горивото е най-големият разход за авиокомпаниите и много от тях предупреждават, че печалбите им за годината може да се свият или напълно да изчезнат.

Инвеститорите вече започнаха да залагат срещу по-слабите компании. Броят на „късите позиции“ – инвестиционна стратегия за печалба от намаляващата цена на акциите – в унгарския нискотарифен превозвач Wizz Air е нараснал до почти една шеста от целия му акционерен дял.

В САЩ също има опасения за бъдещето на нискотарифни превозвачи като JetBlue и Frontier Airlines. Междувременно големите традиционни компании – United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines – започнаха да предлагат по-евтини билети и така навлязоха директно в пазара на бюджетните авиолинии.

В Европа секторът вече е силно консолидиран около три големи групи – Air France-KLM, Lufthansa и International Airlines Group. Големите компании следят пазара за възможности да изкупят по-слаби конкуренти.

Очаква се кризата да ускори и "пенсионирането" на стари самолети. Lufthansa вече обяви, че ще извади по-рано от употреба част от старите си Boeing 747 и Airbus A340. Ключов въпрос е какво ще е бъдещето на гигантските Airbus A380, които превозват по над 500 пътници, но изгарят огромни количества гориво.

Според експерти евтините полети в Европа може постепенно да останат в миналото. Нискотарифните компании все още имат предимство благодарение на по-ниските си разходи, но с оттеглянето на традиционните авиокомпании от кратките маршрути конкуренцията намалява. Това ще позволи на бюджетните превозвачи постепенно да вдигат цените.

Засега много авиокомпании се опитват да задържат цените стабилни, особено през летния сезон, когато печелят най-много. Но ако високите цени на горивата се задържат и през зимата, анализаторите очакват масови съкращения на полети, маршрути и работни места. А това вещае трудни времена за авиокомпаниите и може би края на евтините самолетни билети.