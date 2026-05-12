Кризата с авиационното гориво заплашва полетите през лятото

Войната в Иран сви глобалните доставки на авиационно гориво, като заплашва да осуети ваканционните планове с наближаването на върховия сезон на пътуванията през лятото в Северното полукълбо, пише Bloomberg.

Почти пълното спиране на корабоплаването през Ормузкия проток наруши износа на петрол от Персийския залив, като принуди рафинериите на други места да намалят производството на авиационно гориво и неговата основна съставка – керосина. Проблемът се задълбочи и от факта, че рафинериите в Близкия изток, където обичайно се произвеждат 10% от авиационното гориво и керосин в света, се затрудняват да доставят товари за купувачи извън региона.

Цените на авиационното гориво нараснаха дори повече от тези на суровия петрол след началото на конфликта. Те достигнаха рекорди, като надхвърлиха 200 долара за барел в Европа. Изправени пред по-високи разходи за гориво и по-ниски доставки, авиокомпаниите съкратиха хиляди полети, приземиха по-старите и неефективни самолети и повишиха цените на билетите.

Възможно е още полети да бъдат отменени.

Цените на авиационното гориво са по-високи, отколкото преди войната в Иран – цени на авиационното гориво в региона. Графика: Bloomberg LP

Кои пазари са най-силно засегнати от нарушаването на дейността?

Азия понася особено тежък удар, тъй като обичайно получава голяма част от суровия петрол през Ормузкия проток. Производството на авиационно гориво и керосин на азиатските рафинерии е намаляло до 2,9 млн. барела дневно през април, което е спад с над половин милион барела дневно от февруари насам, сочат данни на OilX service of Energy Aspects.

Европа също е под натиск. Рафинериите на континента са затворени от години и не могат да се конкурират с по-големите и по-ефективни заводи в Азия. Около 40% от авиационното гориво, използвано от Европейския съюз, се внася, а половината от него обичайно идва през Ормузкия проток.

Shell съобщи, че рафинериите в Европа увеличават максимално производството си на авиационно гориво. Регионът купува също повече барели от Северна Америка и Африка, сочат данни на компанията Vortexa. Но не е ясно доколко тези доставки ще се запазят занапред, особено като се има предвид, че търсенето на авиационно гориво обикновено нараства през лятото.

Ако Европа не успее да замени над половината от изгубените си доставки от Близкия изток, наличностите ѝ от авиационно гориво може да достигнат критични нива през юни, съобщи Международната агенция за енергия. На този етап „може да възникне физически недостиг на определени летища, което ще доведе до отмяна на полети и ще унищожи търсенето“.

Европа поглежда към Северна Америка и Африка, за да замени изгубеното предлагане от Персийския залив – месечен внос на авиационно гориво и керосин в ЕС и Великобритания по произход. Графика: Bloomberg LP

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ имат авиационно гориво „в изобилие“. Той отхвърли идеята за ограничения на износа, за да се защити местното предлагане и преди време призова страните да купуват от Америка. Но американските рафинерии вече произвеждат рекордни количества, което оставя ограничени възможности за по-нататъшно увеличаване на производството, и продават по-голямата част от авиационното гориво на вътрешния пазар.

Северна Америка обикновено използва гориво Jet A. То има по-висока точка на замръзване от Jet A1, което традиционно се използва в Европа и други части на света. Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, заяви през май, че няма „регулаторни препятствия за използване на гориво Jet A, внесено в Европа“.

Въпреки че САЩ са по-предпазени от кризата с предлагането в света като нетен износител на авиационно гориво, Западното крайбрежие все още внася около 15-20% от авиационното си гориво предимно от Южна Корея спрямо 5% или по-малко за останалите страни, сочат данни на Американския петролен институт.

Кои авиокомпании са най-засегнати?

Авиационното гориво е второто по големина разходно перо за авиокомпаниите след труда. То може да достигне 30% от оперативните разходи, сочат данни на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Много компании предприемат хеджиране на горивото, като заключват сегашна цена за авиогориво с по-късна доставка. Това ги защитава от повишения на цените с течение на времето, въпреки че стратегията може да им изиграе лоша шега, ако авиационното гориво поевтинее. Европейските авиокомпании са хеджирали значителна част от нужното им гориво за следващите месеци.

За сметка на това повечето американски авиокомпании, най-големите в света от гледна точка на капацитет, спряха да хеджират, след като понесоха загуби при колебанията на цените на петрола около финансовата криза през 2008 г. Това ги направи по-застрашени от ръст на цените на авиационното гориво, породен от войната. American Airlines съобщи, че ще понесе допълнителни разходи за 4 млрд. долара тази година, а собственикът на British Airways, IAG, заяви, че очаква да плати около 2 млрд. евро повече за гориво през 2026 г.

Нискотарифните авиокомпании са под натиск, тъй като техните бизнес модели се основават на запазване на ниски разходи, за да предлагат евтини билети и чести полети. Базираната в САЩ Spirit Aviation Holdings затвори в началото на май, след като по-високите цени на горивата усложниха плановете ѝ да излезе от фалит и тя не успя да си осигури федерална спасителна помощ. Тя не е единствената, която иска финансова помощ. Група авиокомпании са поискали от администрацията на Тръмп 2,5 млрд. долара, съобщиха запознати с разговорите източници.

Поскъпнаха ли самолетните билети?

Авиокомпаниите разчитат на клиентите да поемат допълнителните разходи за авиационно гориво за милиарди долари, като добавят такси за гориво в билетите и повишават таксите за чекиран багаж и избрани места. Някои ръководители на авиокомпании призоваха пътуващите да резервират полети възможно най-скоро, за да избегнат по-големи повишения на цените, ако войната в Близкия изток се проточи.

Поскъпването на билетите е особено ясно изразено в Азия. Cathay Pacific Airways в Хонконг коригира таксите си за горивото, които ще възлизат на около 350 долара за полетите на дълги разстояния и двупосочните полети от средата на май.

В САЩ към 27 април средните разходи за двупосочен международен полет са се повишили с 16% спрямо година по-рано до 1101 долара, според сайта за сравняване на пътуванията Kayak. Средната цена на билет за двупосочно пътуване в страната е нараснала с 24% до 365 долара.

Самолетните билети в САЩ са по-скъпи, отколкото миналата година – средна цена на двупосочен самолетен билен за икономична класа от американско летище. Графика: Bloomberg LP

Дори Ормузкият проток да бъде отворен отново, ще е нужно време потоците на петрол и авиационно гориво от Персийския залив да се върнат към нормалното. Дори тогава се очаква цените на самолетните билети да останат високи за известно време, тъй като авиокомпаниите се опитват да компенсират допълнителните си разходи. United Airlines Holdings очаква, че ще може да възстанови 100% от по-високите си разходи за гориво до края на годината, като повиши цените за клиентите.

Има ли отменени полети?

Авиокомпаниите намалиха летния си капацитет с почти 4%, като елиминираха 9,3 млн. седалки от графиците си, сочат данни на компанията за анализи Cirium. Авиокомпаниите съсредоточиха съкращенията си върху не толкова рентабилни маршрути и полети извън пиковия сезон. Lufthansa, най-голямата авиокомпания в Европа, съобщи, че отменя 20 хил. нерентабилни полета на кратки разстояния в региона това лято. Тя също така се готви за възможни спирания за презареждане за директни полети.

Намаляването на маршрутите може да смекчи натиска върху доставките на авиационно гориво. Това ще бъде слаба утеха за пътниците, чиито планове за пътуване са осуетени. Защитата на потребителите в случай на отменени полети варира по страни. Повечето авиокомпании предоставят обезщетения, кредит за друга резервация или предлагат алтернативен полет, ако първоначалното пътуване е отменено.

Дали пътуващите имат право на компенсация за неудобството зависи от това дали се счита, че нарушенията от недостига на авиационно гориво или високите цени на горивата е в контрола на авиокомпанията съгласно местните закони. Авиокомпаниите са освободени от предоставянето на компенсация при изключителни обстоятелства, които включват война и крайни метеорологични събития.

Европейската комисия съобщи, че недостигът на гориво в Европа отговаря на този праг, но високите цени на авиационното гориво – не. Това означава, че ако полет във или от ЕС бъде отменен поради цените на горивата под 14 дни преди планираното заминаване, клиентите имат право на компенсация от 600 евро. Това важи за пътуващи към блока, но само ако са резервирали полет с авиокомпания от ЕС.