Авиокомпаниите съкращават 13 хил. полета и 2 млн. места през май заради кризата с горивото

Авиокомпании по света съкращават хиляди полети през май и намаляват значително капацитета си, тъй като недостигът на самолетно гориво започва да задушава индустрията, съобщава Euronews.

Превозвачите вече са намалили близо два милиона места от майските разписания само през последните две седмици, става ясно от данни на фирмата за авиационни анализи Cirium.

Общият брой налични места през май във всички авиокомпании в световен мащаб е намалял от 132 милиона на 130 милиона през последните две седмици на април.

Премахнатите полети биха могли значително да повлияят на плановете на лица и семейства, които са резервирали полети в чужбина през ваканционния период в края на май във Великобритания и в редица части на континентална Европа.

Сред европейските превозвачи, които отменят полети, изпъкват Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways и KLM.

Превозвачите също така съкращавт милиони места и преминават към по-малки самолети, тъй като недостигът на реактивно гориво – свързан с конфликта в Иран – продължава да влияе на графиците, повишавайки риска от смущения за пътниците.

Наред с Turkish Airlines, германският национален превозвач Lufthansa е един от най-силно засегнатите от недостига на гориво. Ситуацията е особено трудна, като от лятното си разписание тя е премахнала около 20 000 маршрута на къси разстояния.

От началото на конфликта с Иран през февруари цената на реактивното гориво се е увеличила повече от два пъти, отчасти поради блокирането на Ормузкия проток.

В световен мащаб много авиокомпании повишиха цените на билетите по най-популярните маршрути, напълно отмениха полети до не толкова популярни дестинации и продължават да използват по-малки самолети, за да пестят гориво.

В края на април нидерландската KLM обяви, че отменя 80 двупосочни полета от и до летище Схипхол в Амстердам през май. Така превозвачът се нарежда до United Airlines Holdings Inc., Deutsche Lufthansa AG и Cathay Pacific Airways Ltd., които съкратиха маршрутите си, за да ограничат щетите от скъпото гориво.

Предизвикателството се усложнява от опасенията дали изобщо има достатъчно реактивно гориво. Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че Европа разполага със запаси за около шест седмици. Ryanair Holdings Plc, Virgin Atlantic Airways и EasyJet Plc дават прогнози за наличностите само до средата на май.