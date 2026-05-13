ЕК предлага въвеждане на единна система за продажба на жп билети в ЕС

Европейската комисия (ЕК) предлага нови правила за създаване на единна европейска дигитална система за продажби на железопътни билети и резервация на комбинирано пътуване с няколко превозвача в една трансакция.

Новите разпоредби въвеждат един билет за цялото пътуване, вкл. връзки между различни оператори, съобщават от пресслужбата на Комисията. Предвижда се и засилване на защитата на правата на пътниците, включително помощ, премаршрутиране, възстановяване на разходите и обезщетение при закъснения, изпуснати връзки и отмяна на пътувания.

Билетната интеграция е част от по-широката стратегия на Европейския съюз (ЕС) за ускоряване на високоскоростните жп връзки до 2040 г. Целта е международните железопътни пътувания да станат толкова лесни за резервиране, колкото са самолетните билети.

Това предполага постигане на оперативна съвместимост на различните жп оператори в ЕС и споделяне на информация за цени, разписания, маршрути, наличности и закъснения в реално време съгласно единен стандарт за обмен на данни.

В момента пътуващите с влак срещат пречки при комбинирането на различни транспортни услуги. Резервирането на многоетапни пътувания е сложно заради фрагментираните системи за резервация. Защитата на пътниците също е ограничена при пътувания с различни оператори.

След днешното съобщение Комисията ще представи предложените регламенти на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент за разглеждане в рамките на обикновената законодателна процедура.

За да се разработят системите за резервиране и издаване на билети, държавите членки трябва да ускорят прилагането на правилата на директивата за интелигентните транспортни системи относно обмена на данни за мултимодалния транспорт в националните точки за достъп, посочват от ЕК.

Комисията предлага използване на общи технически спецификации и API стандарти за билетните системи в ЕС. По-отвореният достъп до билетни данни и продажби трябва да улесни и навлизането на нови оператори и платформи.

Улесняването на резервациите и международните маршрути трябва да направи влаковете по-привлекателна алтернатива на кратките самолетни полети, смятат още от ЕК.