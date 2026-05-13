Ръстът на българската икономика е втори по сила в ЕС през първото тримесечие

Ръстът на българската икономика през първото тримесечие на годината е втори по сила в Европейския съюз на годишна основа и трети на тримесечна. Това показват данните за брутния вътрешен продукт (БВП) в блока, представени от Евростат.

Както по-рано през деня обявиха от НСИ, икономиката на България се е разширила с 2,9% през първите три месеца на 2026 г. на годишна база и с 0,7% на тримесечна.

На годишна основа това ни поставя на второ място след Кипър (3%), а на тримесечна – след Финландия (0,9%) и Унгария (0,8%). Данните засега са непълни и не за всяка държава членка има налична статистика.

БВП на ЕС и еврозоната

В началото на 2026 г. сезонно коригираният БВП на еврозоната се е повишил с 0,1% и с 0,2% в ЕС спрямо предходното тримесечие, според предварителната оценка на Евростат. През последните три месеца на миналата година повишението е било от 0,2% и за двете зони.

Спрямо същото тримесечие на 2025 г. икономиката се повишава с 0,8% в еврозоната и с 1% в ЕС през първото тримесечие – забавяне спрямо четвъртото тримесечие, когато изменението бе съответно 1,3% и 1,4%.

Изменение на БВП (%) на тримесечна основа. Графика: Евростат

За сравнение, първите три месеца от годината бележат ръст на икономиката на САЩ от 0,5% на тримесечна основа и 2,7% на годишна.

Ръст на заетостта

Броят на работещите в еврозоната и ЕС се е увеличил с 0,1% за периода спрямо предходното тримесечие. На годишна основа увеличението е от 0,5% за еврозоната и 0,6%. За ЕС.

През последните три месеца на 2025 г. на тримесечна основа заетостта е отчела ръст от 0,2% отново и в двете зони, докато на годишна основа повишението е било от 0,7% в еврозоната и 0,6% в ЕС.