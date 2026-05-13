Икономиката на България запазва темпа си на растеж в началото на годината

Икономиката на България се е разширила с 2,9% през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, запазвайки темпа си на растеж спрямо последните три месеца на миналата година, показват експресните сезонно изгладени оценки на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в сряда.

За сравнение, през третото тримесечие на 2025 г. ръстът достигна 3,1%, забавяйки се от 3,3% през вторите три месеца на годината и 3,5% през периода януари-март.

На тримесечна база увеличението е от 0,7%, също запазвайки темпа си на ръст спрямо последните три месеца на 2025 г.

На годишна основа през първото тримесечие брутната добавена стойност нараства с 2,6% по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 8,0%, което бележи рязък ръст спрямо темпа от периода ноември-декември. Крайното потребление регистрира ръст от 6,9% спрямо първото тримесечие на предходната година, забавяйки се от 7,8% през последните три месеца на 2025 г.

Износът на стоки и услуги се увеличава съответно с 0,4% на годишна база, но ръстът при вноса е значително по-бърз на ниво от 6,4%.

През първото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,7%, а брутната добавена стойност се увеличава със същия темп, ускорявайки се леко спрямо 0,7% през предишното тримесечие.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,4% и на бруто образуването в основен капитал с 1,1%.

За първото тримесечие на 2026 г. БВП в номинално изражение достига 25,314 млрд. евро, показват още експресните оценки на НСИ. Реализираната добавена стойност е 21,942 млрд. евро.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 88,8%, което в стойностно изражение възлиза на 22,484 млрд. евро. Бруто капиталообразуването е 4,381 млрд. евро и заема 17,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.