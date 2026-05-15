Напредъкът с проекта за криптозакон в САЩ изпрати цената на биткойна над 80 хил. долара

Цената на биткойна успя да се изкачи над прага от 80 хил. долара, след като Банковата комисия в Сената на САЩ постигна напредък с ключово законодателство за структурата на пазара на дигитални активи след месеци преговори.

Минути след 9 ч. българско време биткойнът поскъпва с 0,7% за денонощието до 80 401 долара.

Смесено е настроението обаче на по-широкия пазар. Етерът поевтинява с 0,9% до 2248,57 долара, докато соланата изтрива 0,7% до 90,68 долара. Рипълът обаче поскъпва с 2% до 1,46 долара.

Цената на биткойна през последната седмица. Графика: CoinGecko

Т. нар. законопроект Clarity Act ще установи Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) като основен регулатор за голяма част от криптоиндустрията, а Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) ще запази контрола върху дигиталните ценни книжа. Сега законопроектът ще бъде изпратен към Сената, където законодателите ще трябва да го обединят с друга версия от земеделската комисия, която има юрисдикция върху CFTC.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация бе заключена в относително тесен ценови диапазон.

„Все още има много несигурност около това дали ще премине целия Сенат, но това все пак са добри новини“, посочва Мат Мали, главен пазарен стратег на Miller Tabak + Co. „Биткойнът се сблъска с 200-дневната си пълзяща средна вече две седмици. Така че ако най-накрая успее да пробие над тази линия по-съществено, вероятно ще е този вид пробив, който ще го изстреля значително по-нависоко през идните седмици“, допълва той.

Гласуването в комисията стана факт, след като бе постигнат двупартиен компромис от сенаторите Том Тилс и Анджела Алсобрукс след месеци на преговори между законодателите, банките и криптофирмите. Разговорите бяха фокусирани върху това дали криптоборсите да могат да предлагат възнаграждения за потребителите върху стейбълкойните им.

„По отношение на правилата срещу стейбълкойните смятаме, че дяволът остава в подробностите“, посочва Стефан Улет, главен изпълнителен директор и съосновател на FRNT Financial Inc. Според него това ще е „напрегната битка“ между лобисти и със сигурност е следващият етап от историята.

Според банковите групи предлагането на възнаграждения за потребителите, свързани със стейбълкойните – най-вече само за депозирането им в дигитални портфейли – може да предизвика борба за депозити между двата сектора и впоследствие да ограничи способността на банките да отпускат кредитиране. Последната версия на законодателството позволява на криптофирмите да предлагат възнаграждения за използването на стейбълкойни за плащания или трансакции, но не и за дейност, която наподобява традиционни депозитни сметки.

Междувременно подкрепа на цените оказва и това, че според анализатори на Bitfinex дългосрочните притежатели на биткойни продължават да трупат нови монети, докато миньорите продават по-малко инвентар на пазара. Очаква се това постепенно да затегне предлагането, въпреки че това е по-вероятно да стане в следващите месеци, отколкото в следващите дни.

Това е „постепенно затягане на активно търгувано снабдяване макар ценовото движение да остава относително сподавено“, посочват от Bitfinex.