Биткойнът е изложен на най-голям квантов риск, но и други блокчейни не са в безопасност

Повечето водещи блокчейн вериги не са готови за квантовите рискове. Според данни, представени от TechGaged.com, шест от десетте водещи блокчейна не са подготвени за квантови атаки, като биткойнът е изложен на най-голям риск, следван от Hyperliquid и BNB Chain.

Квантовите рискове се увеличават и криптопазарът е раздвоен, според индекса qLABS Quantum Vulnerability Index (qLVI), който измерва десетте най-големи блокчейна от Първи слой (основният протокол на блокчейн мрежа, бел. ред.) на базата на експозицията им към квантови рискове, включително риск за пазарната оценка, готовност за реагиране и други.

Резултатите показват, че налице е значително разминаване в сектора, където някои блокчейни третират квантовите атаки като реална заплаха, докато за други те са все още сценарий от бъдещето.

Според индекса четири от десетте блокчейна нямат пътна карта за действие по отношение на квантова атака, а два други признават наличието на рискове, но без ясен план какво да правят в случай на такива.

В началото на април изследователи на Google предупредиха, че бъдещите квантови компютри може да се окажат способни да разбият част от криптографската защита на биткойна и други дигитални активи с по-малко ресурси, отколкото се смяташе преди.

Изследването не сигнализира за съществуването на такава машина, но в него се казва, че според нови данни изчислителната мощ, необходима за извършването на подобна атака, може да е много по-малка от по-ранни оценки. В блог публикация на Google Research авторите посочват, че един бъдещ квантов компютър може да разбие т. нар. криптография с елиптична крива (ECC) – форма на криптираща техника, използвана от по-голямата част от пазара.

Биткойнът е изложен на най-голям риск

Блокчейнът на биткойна е на първо място в класирането с около 1,5 трлн. долара в риск, незащитени данни във веригата 17 години назад и никакъв ясен път към квантова сигурност. Това прави мрежата и една от най-трудните за ъпгрейд.

Следва блокчейна Hyperliquid, който се откроява като единствена водеща мрежа без никаква квантова подготовка. Трети е BNB Chain с голяма експозиция заради обширната си екосистема и без ясен план за квантова готовност.

Но и другите водещи блокчейни също нямат подчертана готовност. Вериги като Dogecoin и Monero нямат ясна пътна карта, а TRON признава риска, но все пак няма план, който да може да премине към изпълнение.

Индексът qLABS установява, че макар водещите блокчейн мрежи да разчитат на криптиране, което евентуално би могло да бъде разбито от квантов компютър, само четири активно се готвят за подобен риск и работят за намаляването му.

Cardano се позиционира като най-подготвената за квантовите рискове мрежа, подкрепена от години на проучвания и ясно дефинирна дългосрочна стратегия. След това е Ethereum с ясна пътна карта и активни проучвания по въпроса. XRP Ledger на рипъла също е сред лидерите с планове за пълна квантова готовност до 2028 г. Solana пък наскоро представи пътна карта, която предвижда проучвания, нови опции за портфейли и миграция.

Мрежите, които се подготвят отрано, са далеч по-малко изложени на риск, ако квантовите заплахи се появяват по-скоро от очакваното, докато тези, които не го правят, може да се окажат принудени да предприемат в бързината по-рискови актуализации.