Новите договори за финансов лизинг се увеличават с над 11% през първото тримесечие

Бизнесът на лизинговите компании в България в периода от януари до март расте за пето поредно тримесечие, отчита Българската народна банка.

Банковата статистика показва, че вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 март са общо 3,887 млрд. евро при 3,526 млрд. евро в края на първото тримесечие на 2025 година. Те нарастват с 10,23% (361 млн. евро) на годишна база и с 1,67% (64 млн. евро) на тримесечна.

От централната банка напомнят, че водещ е финансовият лизинг. Вземанията по новите договори са за 3,686 млрд. евро в края на първото тримесечие, като нарастват с 10,7% (356,2 млн. евро) на годишна база и с 1,9% (68,1 млн. евро) на тримесечна. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори е 94,8% към 31 март при 94,4% година по-рано.

Сключените през първото тримесечие на 2026 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 421,9 млн. евро. За една година обемът им нараства с 1,4% (5,8 млн. евро), a намалява с 15,2% (75,9 млн. евро) спрямо четвъртото тримесечие на миналата година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В БНБ отчитат, че вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 2,056 млрд. евро в края на март 2026 година. Те нарастват с 18% (314,1 млн. евро) на годишна база и с 3,3% (65,4 млн. евро) на тримесечна. Относителният им дял е 55,8% в края на първото тримесечие на тази година при 52,3% в края на март миналата година.

В края на март вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 770 млн. евро, като нарастват с 4,5% (33 млн. евро) за година и с 0,5% (3,8 млн. евро) за три месеца. Относителният им дял е 20,9% в края на март при 22,1% преди година.

По данни на централната банка в края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 758,3 млн. евро, като нарастват за година с 2,2% (16,5 млн. евро), a намаляват за три месеца с 0,1% (0,9 млн. евро).

Относителният им дял намалява от 22,3% в края на първото тримесечие на 2025 г. до 20,6% в края на март тази година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на март 2026 г. вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 2,707 млрд. евро. Те нарастват с 6,3% (160,4 млн. евро) спрямо края на първото тримесечие на 2025 г. и с 1% (27,6 млн. евро) спрямо 31 декември миналата година.

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март е 73,5% при 76,5% година по-рано. В края на първото тримесечие на вземанията от сектор Домакинства и фирми, които ги обслужват, възлизат на 965,8 млн. евро. Те растат на годишна база с 25,6% (197 млн. евро) и с 4,4% (40,5 млн. евро) на тримесечна.

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 23,1% в края на март 2025 г. до 26,2% в края на първото тримесечие на тази година.

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на март вземанията с матуритет над една до пет години са 2,705 млрд. евро, като нарастват с 9,8% (240,7 млн. евро) на годишна база и с 1,7% (45,1 млн. евро) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 74% в края на март 2025 г. до 73,4% в края на първото тримесечие на тази година.

Към 31 март размерът на вземанията с матуритет над пет години е 833,1 млн. евро. Те нарастват с 14,6% (106,1 млн. евро) на годишна база и с 1,5% (12,5 млн. евро) за три месеца.

Към 31 март 2026 г. необслужваните вземания са 65,1 млн. евро и нарастват с 10,6% (6,2 млн. евро) на годишна база и с 10,5% (6,2 млн. евро) на тримесечна.

Вземанията по оперативен лизинг в края на март са 200,8 млн. евро, като нарастват с 2,4% (4,8 млн. евро) на годишна база, a намаляват с 2,2% (4,6 млн. евро) н тримесечна.

Източници на финансиране

Към 31 март пасивите на лизинговите дружества са 4,702 млрд. евро при 4,308 млрд. евро преди година. За една година те нарастват с 9,2% (394,2 млн. евро), а за три месеца – с 1,5% (70,6 млн. евро).

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял е 81,9% в края на март. при 82% преди година. Техният размер е 3,853 млрд. евро в края на първото тримесечие на тази година, като нараства на годишна база с 9,1% (320,7 млн. евро) и с 0,8% (29,9 млн. евро) на тримесечна база.