IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Европейските фондови борси потъват в сянката на инфлацията и кризата във Великобритания

Инвеститорите на Острова оценяват негативно вероятния заместник на Киър Стармър

19:58 | 15.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Европейските фондови борси потъват в сянката на инфлацията и кризата във Великобритания

Водещите индекси на европейската фондова търговия затвориха последната сесия за седмицата с големи загуби на фона на завърналите се опасения за ръст на инфлацията, пише CNBC. Във Великобритания и премиерът Киър Стармър е изправен пред сериозни предизвикателства и натиск да подаде оставка.

Инвеститорите на Острова внимателно следят случващото се в Лейбъристката партия и възможността Стармър да бъде заменен от кмета на Манчестър Анди Бърнам се оценява негативно. Опасенията са, че той може да се насочи към по-леви политики и да постави под съмнение фискалните ограничения, които одобри сегашното правителство.

Така водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се понижи с 1,71% до 10 195,37 пункта.

Допълнителен натиск донесоха масовите разпродажби на минни компании. Като цяло всички съставни сектори на Stoxx 600 са на червена територия. Индексът затвори търговията на ниво от 606,92 пункта, или понижение от 1,48 на сто.

За германския DAX спадът е от 2,07% до 23 950,57 пункта. Във Франция САС 40 затвори седмицата на ниво от 7952,55 пункта, което е спад от 1,6 на сто.

На петролните пазари отново има притеснения, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вече губи търпение с Иран. Цената на петрола се повиши с 4% към края на европейската търговия. Американския лек суров петрол (WT I)  достигна до 105 долара барел, а европейският сорт "Брент" се търгува за малко над 109 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара се понижава, след като се увеличават очакванията за повишаване на основния лихвен процент от Федералния резерв на САЩ. Едно евро се разменя за 1,1626 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3322 долара за брой.

Златото поевтиня с над 3% и цената му се движи около нивото от 4536 долара за тройунция.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 19:58 | 15.05.26 г.
европейски борси европейски пазари търговия с акции икономиката на Великобритания
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още