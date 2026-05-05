Руски съд е разпоредил конфискация на империята на селскостопанския магнат Вадим Мошкович

Московски съд разпореди национализацията на дела на милиардера Вадим Мошкович в селскостопанския бизнес „Рос Агро“, след като прокуратурата е завела дело за корупция срещу него, според местната медия RBC.

Главната прокуратура твърди, че Мошкович е използвал позицията си на сенатор в горната камара на руския парламент, за да се обогатява незаконно, съобщава информационната агенция. Освен Мошкович, съпругата му и други членове на семейството му са ответници по делото, пише Bloomberg.

Мошкович, в момента на 59 години, е представлявал селскостопанската Белгородска област в Съвета на федерацията от 2006 до 2014 г. „Рос Агро“ притежава значителни активи в областта, която граничи с Украйна и е обект на атаки през войната.

Във вторник съдът се е произнесъл в полза на прехвърлянето на държавата на 49% дял в „Рос Агро“, държан от семейството на Мошкович, съобщава RBC. Общо около 65% от акциите на компанията ще бъдат прехвърлени на държавата, добавя информационната агенция ТАСС.

Мошкович и Максим Басов, бивш главен изпълнителен директор на „Рос Агро“, бяха арестувани през март 2025 г. по подозрение в измама. И двамата отричат обвиненията.

Според прокурорите, поради незаконно използване на власт и присвояване, активите на „Рос Агро“ вече надхвърлят 551 млрд. рубли (7,3 млрд. долара), съобщава по-рано вестник „Комерсант“, като се позовава на копие от иска на прокурорите.

Случаят с магната подчертава по-широката тенденция, при която някои от най-богатите хора в Русия са все по-изложени на конфискации на активи от 2022 г. насам. Държавата пое бизнеси, свързани със собственика на летище Дмитрий Каменщик и милиардера от златодобивната индустрия Константин Струков.

Мошкович основава „Рос Агро“ в края на 90-те години, като я превръща в третия по големина производител на храни и напитки в Русия, според данни, събрани от изследователската компания INFOLine. През 2011 г. „Рос Агро“ проведе първично публично предлагане на акции в Лондон.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, магнатът в момента притежава състояние на стойност 2,1 млрд. долара. Той е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради войната на Русия в Украйна.

По-късно Мошкович основава и финансира училището „Летово“ в Москва, което се класира на първо място в света по резултати от International Baccalaureate (IB) през 2025 г., преди Русия да определи организацията на IB като нежелана.