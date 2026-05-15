Икономист: Опитите за административен контрол върху цените могат да имат обратен ефект

Опитите за административен контрол върху цените могат да имат обратен ефект. За това предупреди икономистът Димитър Събев в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Предложените от новото правителство мерки за овладяване на ценовия натиск по-скоро изглеждат като резултат от лобизъм, отколкото като стратегия за пазарна ефективност“, коментира той и ги определи до голяма степен като съмнителни.

Според него причините за високата инфлация в България са комплексни и съчетават външнополитически фактори с дългогодишни структурни особености на местната икономика. Икономистът посочи геополитическото напрежение и блокирането на стратегически пътища като сериозен катализатор.

„Лошите новини идват всички накуп. Причините са от една страна политически – затворения Ормузки проток, откъдето идват горивата и торовете. От друга страна е премахването на системата на валутния борд, който дълго време изкуствено понижаваше цените в България. Това вдигане на цените, което виждаме, е една нормализация на българската икономика“, смята Димитър Събев.

По думите му важна роля играят и т.нар. „инфлационни очаквания“. Според него политическото говорене за вдигане на цените по време на предизборната кампания е послужило като самоизпълняващо се пророчество.

„Управляващите сами си вкараха автогол с тия мерки за повишена чувствителност към инфлацията. В една свободна пазарна икономика мерките трябва да са дългосрочни. Първата от тях е борбата за по-високи доходи, а втората – за по-голяма конкуренция. Тези мерки обаче не са насочени към засилване на конкуренцията, а към предпазване на българския крупен производител“, е мнението на икономиста.

Той отбеляза, че е един от акцентите в правителствената програма е контролът върху нелоялните търговски практики в големите вериги. Събев подчерта, че има необходимост от регулация, но също така има опасения и относно начина, по който тя се прилага.

„Имаме нужда от борба с нелоялните търговски практики, но е много вероятно търговските вериги да са отишли по-далеч, отколкото трябва. Въпросът е, че новите мерки няма да доведат до понижение на цените, а напротив – до повишение“, очаква Събев. Той не спести критиката си и заяви, че в този случай „избирателите биват третирани малко като стадо – подхвърлят им се едни гръмки думи и се играят политически театри“.

Препоръката на икономиста е: вместо изкуствена защита чрез ограничаване на вноса, трябва засилен фокус върху структурата на икономиката и преработката на суровини на местно ниво. „България трябва да спре да бъде основно износител на суровини, като пшеница, и да започне да произвежда продукти с висока добавена стойност“, категоричен е Събев.

Той е на мнение, че българските производители не трябва да се защитават, а да се „ръчкат, да се блъскат напред да произвеждат по-добре и по-производително“.

Събев се надява да се предприемат мерки, с които да се сложи край на износа на суровини от България. „Когато суровините, които сега тръгват от България, се преработват тук, ние ставаме по-богати и с повече работни места“, подчерта той.

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.