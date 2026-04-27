Китайският електромобил се превръща в продукт за еднократна употреба

В Китай автомобилите се превръщат в стоки за еднократна употреба. Докато европейските производители се фокусират върху дълготрайността, електрическите превозни средства в азиатската страна често се бракуват само след две или три години употреба. Експертите наблюдават тенденция, която превръща автомобилите в краткотрайни потребителски стоки – подобни на смартфоните, пише германското издание T-online.

Причината за тази промяна се крие в бързия технологичен напредък. Циклите на батериите и софтуера вече са толкова кратки, че автомобилите остаряват технологично само за няколко години.

„Технологията на батериите се развива по-бързо от автомобилната индустрия“, изтъква Син Джоу от консултантската фирма AlixPartners пред Automobilwoche. „В очите на много млади китайци, някой, който шофира двугодишен модел, вече шофира класически автомобил“, добавя той.

Ожесточената ценова война на китайския пазар ускорява тази тенденция. Производството на обикновени електрически автомобили често струва по-малко от 20 000 евро. Ако батерията трябва да се смени след три години за около 10 000 евро, това е икономически безсмислено и потребителите залагат на покупната на нова кола.

Тъй като в Китай почти няма функциониращ пазар на употребявани автомобили, а възможностите за лизинг са рядкост, бракуваните превозни средства се озовават в огромни складове. Тези автомобилни гробища са видимият знак за индустрия, която признава само продажбите на нови продукти.

Пекин оставя пазара да се развива

Китайското правителство косвено подкрепя това. В настоящия петгодишен план държавата се оттегля от субсидиите. Тъй като електрическите автомобили в Китай вече са по-евтини от превозните средства с двигател с вътрешно горене, единствената цел на конкуренцията е да регулира пазара. Производителите реагират на това - те разработват автомобилите си стриктно според целевата цена. Който достави необходимата технология на най-ниската цена, печели.

За много автомобилни производители този курс ще се превърне в борба за оцеляване. Експертите очакват огромният ценови натиск да доведе до консолидация на пазара през следващите две години. Много марки ще изчезнат.

Междувременно е малко вероятно концепцията за автомобил за еднократна употреба да достигне Европа. Тук съществуващите представи за устойчивост се сблъскват с темповете на китайско производство. Същото важи и за цените на новите автомобили.