Правителството увеличава капитала на ББР, средствата се насочват към регионите

Българската банка за развитие (ББР) ще бъде прехвърлена до дни от Министерството на финансите към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Ще се прецени нуждата от оптимизиране на управители и състав и ще се направи анализ на състоянието на банката, като основната посока ще бъде насърчаване на взаимодействието с общините. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който участва в Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, проведена днес.

Предвижда се увеличаване на капитала на Българската банка за развитие, не от централния бюджет, а на база на изцяло пазарни принципи, така че средства в подкрепа на общините ще има, заяви Пулев, цитиран от БТА. Той допълни, че към юни тази година са обслужени 239 общини и са разплатени 416 милиона евро. Сред подкрепените направления са проекти за енергийна ефективност, ВиК инфраструктура, жилищно обновяване и здравна инфраструктура.

По думите на вицепремиера Българската банка за развитие ще се превърне в основен инструмент за прилагане на националните политики за регионално развитие. „Ще засилим диалога с общините и ще увеличим ролята на ББР като инструмент за подкрепа на местната власт и на инвестиционната активност в регионите“, каза той.

Припомняме, че служебното правителство на Андрей Гюров намали капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 1,4 млрд. евро, които са останали неусвоени. Тогава беше посочено, че средствата няма да бъдат харчени от служебното правителство, а ще останат във фискалния резерв и не се отразяват на дефицита. Редовното правителство ще може да реши как да бъдат използвани при подготовката на бюджета за тази година, обясниха от финансовото министерство през април.

На срещата с общините днес (18 юни) Александър Пулев представи и новите възможности за финансиране чрез Фонд на фондовете.

„Съвсем скоро на пазара ще бъде достъпен новият Фонд за градско развитие – механизъм, насочен почти изцяло към общините“, обяви той. Фондът ще разполага с публичен ресурс от близо 300 млн. евро и ще се управлява с участието на три търговски банки. Основна новост е възможността до 40% от стойността на проектите да бъде предоставяна под формата на безвъзмездна помощ.

„Тук вече не говорим само за преференциално кредитиране. До 40% от проектите могат да бъдат финансирани чрез грантове, което прави този механизъм още по-ефективен за общините“, подчерта вицепремиерът, цитиран в прессъобщение на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Сред допустимите дейности той открои инвестиции в спортна, социална и културна инфраструктура, индустриални зони, паркове и други проекти с висока обществена добавена стойност.

По време на срещата вицепремиерът представи възможностите за подкрепа чрез Българската агенция за инвестиции (БАИ), която предоставя насърчителни мерки и финансови стимули за приоритетни проекти, изграждане на довеждаща инфраструктура и създаване на нови работни места. „Средства за насърчителни мерки има“, заяви той и призова всички общини да се възползват от тях.

Пулев обърна внимание на сертификат клас „В“, чрез който местните администрации могат да привличат инвеститори при облекчени условия. По данни на министерството 136 общини вече разполагат с необходимите наредби за прилагането на механизма.