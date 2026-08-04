Европейските акции достигнаха нови рекорди във вторник

Европейските акции достигнаха нови рекордно високи стойности във вторник заради силните корпоративни отчети, публикувани през деня.

Финансовите резултати на HSBC и фармацевтичната компания Bayer компенсират слабостта в потребителския сектор и геополитическите опасения, пише Investing.com.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,73% до 656,86 пункта, което е исторически максимум.

Във Великобритания FTSE 100 добави 0,2% до 10 879,38 пункта, в Германия DAX нарасна с 0,77% до 26 202,35 пункта, във Франция CAC 40 – с 0,61% до 8666,63 пункта, а в Испания IBEX 35 – с 0,21% до 20 023,6 пункта.

Настроенията на инвеститорите бяха подкрепени от постоянния поток от солидни тримесечни резултати, което помогна за поддържане на инерцията след ралито в понеделник.

Европейските акции са устойчиви, тъй като стабилните корпоративни баланси и облекчението при цените на енергоносителите продължават да предпазват регионалните индекси от по-широката макроикономическа несигурност.

Цените на петрола се понижиха леко във вторник след резкия спад от предишната сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви дипломатически преговори с Иран. Спадът остана ограничен, след като данни показват, че трафикът в Ормузкия проток остава слаб, а търговците на енергоносители се притесняват от постоянните затруднения в доставките по ключови транзитни маршрути.

На корпоративния фронт акциите на HSBC поевтиняха с 1,3%, въпреки че банката надмина очакванията за печалбата през второто тримесечие, подкрепена от устойчивия нетен лихвен доход и силното представяне на отдела за управление на богатството. Банката също така обяви нова програма за обратно изкупуване на акции за 1 млрд. долара.

Германската Bayer също поднесе положителна изненада, като акциите ѝ поскъпнаха с близо 5%. Компанията отчете неочаквано увеличение от 1,9% на коригираната оперативна печалба за второто тримесечие предвид устойчивите фармацевтични продажби, които компенсират неблагоприятните фактори на селскостопанския пазар.

Същевременно акциите на Beiersdorf поевтиняха с над 1%, след като производителят на Nivea намали прогнозата си за продажбите за цялата 2026 г. заради предизвикателната потребителска среда и забавящото се търсене на ключови международни пазари.

Salvatore Ferragamo изтри близо 3% от пазарната си капитализация заради финансовите резултати за първото полугодие.

Акциите на Synthomer същевременно поскъпнаха с почти 3%, след като доставчикът на специализирани полимери представи по-добри от очакваните резултати за първото полугодие на 2026 г. и повиши прогнозата си за печалбата за цялата година.

Акциите на Lufthansa поевтиняха с близо 12%, след като германската авиокомпания публикува междинните си резултати за второто тримесечие на 2026 г. Превозвачът разкрива намаление почти наполовина на коригираната оперативна печалба и драматично понижение на перспективите пред печалбата за цялата година.