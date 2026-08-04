Страните от Персийския залив в ОПЕК увеличават производството на петрол през юли

Производството на суров петрол на ОПЕК се възстановява частично от войната през юли. Ръст е отчетен в Кувейт, Саудитска Арабия и Ирак, въпреки че непрозрачните данни за доставките усложняват процеса на проследяване на продукцията на групата, пише Bloomberg.

Доставките от страните от групата се увеличават с 1,16 млн. барела на ден през юли до средно 19,44 млн. барела дневно. Ръстовете са почти изцяло концентрирани в трите страни.

Тъй като корабният трафик през Персийския залив и Ормузкия проток все още е нарушен заради войната в Иран, а потоците през Червено море са изложени на риск, продукцията на групата остава значително под предвоенните нива.

Частичното възстановяване на доставките от ОПЕК след краткотрайното примирие между САЩ и Иран, постигнато в средата на юни, помогна за охлаждането на цените на петрола и смекчи рисковете пред световната икономика.

Фючърсите върху суровия петрол паднаха под 80 долара за барел в Лондон във вторник, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт каза, че двете страни може би са близо до ново споразумение споразумение.

Въпреки че видимият трафик на танкери през най-тясната точка на Ормузкия проток е сведен до минимум, износителите постигат известен успех в дискретното прехвърляне на барели. Процесът включва използване на танкери с изключени транспондери, за да се избегне откриването им, след което се прехвърлят товари на други кораби в по-безопасни зони за транспортиране до международните пазари.

Увеличението на производството през юли може да се обясни отчасти и с по-голямото вътрешно потребление. Производителите на петрол в Близкия изток обикновено увеличават добивите през летните месеци, когато нарастващото търсене на електроенергия за климатизация често изисква от тях директно да изгарят суров петрол.

Ирак е странат от ОПЕК с най-силен ръст на производството през юли – повишението е 460 хил. барела на ден до 2,3 млн. барела дневно, според Bloomberg. Износът на страната е скочил с 37% през юли поради увеличените товари от южното пристанище Басра, показват данните от проследяването на танкери, събрани от агенцията.

Кувейт, чието производство спадна значително заради конфликта, го увеличава с 360 хил. барела на ден до средномесечно 1,57 млн. барел на ден. Кувейтски власти обявиха тази седмица, че страната е възстановила производството до най-високото средно ниво от началото на конфликта насам.

Картината за Саудитска Арабия обаче е смесена. Данните на агенцията показват, че производството на петрол в кралството нараства с 390 хил. барела дневно до 7,4 млн. барела дневно. Този обем обаче все още е с няколко милиона барела под обемите отпреди войната.

Износът на саудитски петрол също е подложен на натиск, съюзниците на Иран в Йемен, бунтовническата група на хутите, заплашва саудитските танкери в Червено море и пристанищата на страната в региона.

През миналата седмица държавите от ОПЕК и техните съюзници , се споразумяха за още едно скромно увеличение на квотите за добив на петрол, с което напълно се отказаха от съкращенията на производството от 2023 г. Увеличението обаче е до голяма степен чисто теоретично и не може да се материализира преди края на войната в Близкия изток.

Данните на Bloomberg за производството се основават на наблюдението на движението на кораби, информация от официални лица и оценки на консултантските компании Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler Ltd. и Rystad Energy AS.