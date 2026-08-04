AMD подобрява резултатите, но прогнозата за третото тримесечие разочарова инвеститорите

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) отчита ръст на приходите и печалбата към края на юни 2026 г. Акциите на компанията обаче поевтиняха с над 5% в следборсовата търговия на Уолстрийт заради разочароващи за инвеститорите прогнози за продажбите.

Това е знак, че акционерите очакват по-голяма възвръщаемост от глобалното разширяване на центровете за данни с изкуствен интелект, пише Bloomberg.

Компанията отчете 11,5 млрд. долара приходи, което е с 50% повече спрямо края на юни 2025 г. и над прогнозите на анализаторите.

Коригираната печалба на акция възлиза на 1,66 долара, като също е над пазарните очаквания (1,62 долара), а брутният марж достига 54%.

Центровете за данни са най-силният двигател на растежа с приходи на стойност 6,7 млрд. долара и годишен ръст от 107%, т.е. увеличението на приходите от сегмента е над два пъти. Този бизнес вече формира близо 60% от общите приходи на дружеството и се превръща в основен двигател на растежа.

Изкуственият интелект остава основен приоритет на AMD заради растящото търсене.

Компанията прогнозира, че през третото тримесечие на годината приходите ще достигн 13 млрд. долара. Някои оценки на Уолстрийт бяха за значително по-високи постъпления. Реакцията предполага, че компанията трябва да покаже по-бърз растеж, за да оправдае оценката си, отбелязва агенцията.

Акциите на производителя на чипове поскъпнаха повече от два пъти тази година, като значително изпревариха по-широкото рали, след като AMD се очерта като ключов конкурент на Nvidia Corp. в процесорите за изкуствен интелект.

Миналия месец главният изпълнителен директор Лиза Су представи нови продукти, за които компанията заяви, че ще превъзхождат предложенията на Nvidia. Така AMD заема агресивна позиция на пазар, който според нея ще достигне 1,4 трлн. долара до 2030 г. Това допълнително повишава и без това високите очаквания на инвеститорите.