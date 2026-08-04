Иран заплашва с атаки американски военни кораби, които опитват да отворят Ормузкия проток

Иран предупреждава, че ще атакува всеки американски военен кораб, който се опита да наложи различен маршрут за преминаване на Ормузкия проток от този, определен от Техеран.

Предупреждението отправи Мохсен Резаи, старши съветник на върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей.

„(Няма да позволим) отварянето на втория коридор. Дори ако (САЩ) разположат военни кораби, ние ще ги атакуваме“, коментира Резаи в интервю за иранските държавни медии, пише Euronews.

„Със сигурност ще има сериозна опасност за американските кораби и бази. Няма да седим и да гледаме как САЩ продължават морската блокада“, добавя той.

Иран отрича и твърденията на американския президент Доналд Тръмп за очаквани нови преговори. От Техеран посочват, че в момента разработват споразумение с Оман за временен маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток.

Нападение над товарен кораб в Ормузкия проток

Междувременно товарен кораб в Ормузкия проток край бреговете на Оман е ударен от „неизвестен снаряд“, съобщава британска морска агенция във вторник, без да дава подробности за щетите или ранените.

Властите са започнали разследване на кораба, чието име не е оповестено, съобщават от Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO). От институцията добавят, че инцидентът е станал на 37 километра североизточно от Ал Хасаб, Оман.

До момента няма информация кой стои зад нападението, допълва AP.

Ограничен трафик в Ормузкия проток

Данните за корабоплаването показват, че въпреки оптимистичните изявления на американската страна трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен. Според компанията Kpler, цитирани от Ройтерс, през протока в понеделник са преминали само шест кораба – три танкера и три сухотоварни съда. Броят им е по-малко спрямо предходния ден.

Част от собствениците на кораби продължават да избягват района заради риска от нови атаки и високия риск от нови бойни действия.

Вероятността от подновяване на военните операции се засилва заради продължаващите военни действия на Израел в Ивицата Газа. Израелските удари продължават въпреки усилията на международните посредници да постигнат споразумение за прекратяване на огъня и разоръжаване на "Хамас".

AP пише, че хуманитарната ситуация в анклава се влошава допълнително заради летните горещини, недостига на вода и тежките условия в лагерите за разселени хора.

Няма признаци за дипломатически пробив

Към момента няма признаци за непосредствен пробив в дипломатическите усилия. Информациите за евентуални водени разговори също са противоречиви.

Вашингтон говори за възможност за преговори, но Техеран продължава да отрича контактите, което оставя перспективите за деескалация неясни и поддържа несигурността в региона и на международните енергийни пазари висока, посочват от AP.

Тръмп казва, че Техеран получава „последен шанс“ да постигне споразумение, което да доведе до възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и ограничаване на ядрената програма на страната.

Иран обаче категорично отрече да води преки преговори с Вашингтон.