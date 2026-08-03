Зеленски продължава да прави рокади във военното ръководство

Рустем Умеров, бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, беше назначен за ръководител на Службата за външно разузнаване на страната, съобщава Euronews.

Умеров е бил и ключов член на преговарящия екип на Киев в мирния процес, воден от САЩ, и ще продължи да изпълнява тази задача, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той обясни също, че Умеров ще продължи да координира инициативата „Сделка за дронове“ с чуждестранни партньори, включително такива от Близкия изток.

„Той има по-голям капацитет да се справя с тези въпроси едновременно – дипломация, отбрана и преговорния процес със САЩ и някои други партньори“, каза Зеленски по време на събитие с дипломати.

Бившият министър на вътрешните работи Игор Клименко ще замени Умеров като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана.

Промените в ръководството са част от разместването на правителството на Зеленски, започнало през юли, което предизвика политическа и военна криза.

Протестите в подкрепа на Федоров продължават в Киев

Украинската служба за външно разузнаване е без постоянен началник от зимата, ситуация, която е привлякла далеч по-малко внимание от сътресенията в друга ключова институция - Министерството на отбраната, което вече повече от две седмици е без министър на пълен работен ден.

Украинците все още настояват Зеленски да върне на поста Михаил Федоров, след като уволнението му предизвика национални протести.

Украинският ветеран Дмитро Козятински, един от обществените лидери на протестното движение, призова Зеленски да даде на Федоров „една година, за да проведе реформите, и след това да вземе решения въз основа на резултатите“.

Козятински казва, че дори „по време на въздушната тревога в Киев протестиращите са отказали да се разпръснат и са скандирали: „Стоим и ще продължим да стоим“.

„В обществото се натрупват разочарование и гняв и в момента е напълно неясно как една такава дезориентирана държава ще посрещне обещаната сурова зима“, посочва той, като добавя: „Трябва да прекратите протестите, като върнете Федоров в Министерството на отбраната“.