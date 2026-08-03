Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX премина прага от 1300 пункта за първи път от края на февруари.

Бенчмаркът нарасна с 0,81% в първата сесия за август, като достигна 1308,57 пункта, подкрепен най-силно от акциите на „Еврохолд България“, „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ), БФБ, „Илевън Кепитъл“ и „Шелли груп“ с ръстове от, съответно, 3,74%, 3,07%, 1,39%, 1,21% и 1,09%.

По-широкият индекс BGBX40 се повиши в сесията в понеделник с 0,32% до 219,99 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX добави 1,11% до 117,05 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,07% до 236,73 пункта, а BGTR30 спадна с минималният 0,01% до 1098,73 пункта.

Сесията приключи с оборот от малко под 2 млн. евро, повече от половината от който (1,058 млн. евро) се формира от сделки с акции на „Еврохолд България“.

На второ място по оборот е „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с малко над 255 хил. евро, следвана от ЦКБ с малко над 108 хил. евро, „Шелли груп“ с 83,1 хил. евро и „Холдинг Варна“ с близо 31 хил. евро.

ПИБ е най-търгуваната акция в сесията с 64 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 37, „Фонд за недвижими имоти България“ с 24, „Химимпорт“ с 19, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 16.

Четири акции от състава на SOFIX отчетоха спадове в сесията. Най-губещата акция от индекса е „Химимпорт“ със спад от 2,44%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ с 2,2%, „Смарт Органик“ с 0,58% и „Адванс Терафонд“ с 0,38%.

„Петрол“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 15,65%, следвана от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 3,97% и „Елана Агрокредит“ с 3,92%.

На другия полюс са акциите на „Спиди“ със спад от 5,23%, следвани от „Телематик Интерактив България“ с 4,17% и „Софарма трейдинг“ с 2,74%.

От акциите в beamX тези на „МФГ Инвест“ поскъпват най-силно, с 5,88%, следвани от „ИмПулс Растеж“ с 3,68% и“Дронамикс Кепитъл“ с 0,85%. Акциите на „Пейсера България“ не отчетоха промяна при изтъргувани само 101 броя.