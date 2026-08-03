Dow се покачва с 600 пункта, цените на петрола спадат*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, след като американският президент Доналд Тръмп се отказа от планираните удари срещу Иран, което доведе до спад в цените на петрола, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 615 пункта или 1,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 4,94% до 83,59 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 6,34% до 79,3 долара за барел.

В неделя Тръмп заяви, че е отменил планирана атака срещу Иран, като допълни, че преговорите между двете държави ще бъдат подновени в понеделник. В петък американски медии съобщиха, че президентът се подготвя за нова вълна от удари, след като надеждите за решение на конфликта намаляха, а цените на енергоносителите рязко се повишиха.

„Въпреки това инвеститорите запазват известна предпазливост, тъй като вече сме виждали подобна ситуация и е вероятно конфликтът да има още дълъг път до евентуалното си разрешаване - ако изобщо бъде разрешен“, пише основателят на Vital Knowledge Адам Крисафули.

Понеделник е първият борсов ден на август, като основните американски индекси се стремят да се стабилизират след волатилния юли.

През тази седмица инвеститорите ще следят поредица от данни за пазара на труда в САЩ, като кулминацията ще бъде в петък с публикуването на внимателно наблюдаваните данни за заетостта извън селското стопанство и нивото на безработицата за юли.

Според консенсусната прогноза на FactSet се очаква американската икономика да е създала 87 500 нови работни места извън селското стопанство през юли в сравнение с 57 хил. през предходния месец. Същевременно нивото на безработицата вероятно леко се е повишило до 4,3% от предходните 4,2%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,688%, а тази по 30-годишните - до 5,228%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,15% до 99,765 пункта.

Златото поевтинява с 0,48 на сто и се търгува на цена от 4087,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.