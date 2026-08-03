Хакери намериха пролука и в най-сигурното място за биткойни

Хакери са открили софтуерен пропуск в марка т. нар. студен биткойн портфейл – офлайн портфейл, смятан за едно от най-безопасните места за съхранение на криптовалута – и източват оттам десетки милиони долари в продължаваща атака, съобщава Bloomberg.

В края на миналата седмица канадската компания Coinkite уведоми потребителите на своите устройства Coldcard, че пропуск в сигурността в ключовете, които защитават техните биткойни, е компрометирал някои портфейли. До понеделник приблизително 1367 от монетите на стойност около 86 млн. долара са били източени от над 4500 портфейла, според Galaxy Research.

Цената на биткойна остава под 63 хил. долара в понеделник. Към 14 часа българско време монетата се разменя за 62 670 долара, което е спад от 0,5% за денонощието.

Coldcard е вид хардуерно устройство, което позволява на потребителите да съхраняват своите биткойни в студени портфейли. Тези портфейли се смятат за най-безопасното място за съхранение на криптовалута, защото са изолирани от интернет мрежата.

Пропуск в софтуера на устройствата Coldcard сигнализира, че генерираната на случаен принцип поредица от думи, която се използва като бекъп за получаване на достъп до портфейл – е била предвидима, според доклад на инженерния екип на Block Inc.

„Това разкрива заблудата, че вашата криптовалута е офлайн“, коментира Анейрин Флин, главен изпълнителен директор на фирмата за киберсигурност Failsafe. Устройството е отговорно само за генерирането на вашите пароли и ако с основната математика има проблем, то тогава паролите ви могат да бъдат компрометирани, допълва още той.

За някои потребители новината за атаките първоначално е била необяснима. Джонатан Гудман, една от жертвите, първоначално е предположил, че проблемът не го е засегнал, но въпреки това е проверил портфейла си. „В момента, в който се зареди, знаех, че съм прецакан, защото видях червени линии за тегления“, казва той пред Bloomberg. „Между 21:36 и 21:43 ч. на 29 юли и трите ми портфейла бяха напълно изпразнени“, допълва той.

В основата на проблема е това как Coinkite прилага генератора на случайни числа при генерирането на фразите, посочват от Block. Истинската случайност е ключов компонент на криптографската сигурност. Портфейлите Coldcard обаче са имали резервен механизъм, който е довел до генериране на ключове с помощта на детерминистични стойности, като серийните номера на устройствата.

Резултатът е, че хакерите са успели систематично да направят преизчисления и да източат потребителските портфейли. Според данни от петък загубите са за около 38 млн. долара, но сумите бързо се увеличиха през уикенда.

В изявление на уебсайта си Coinkite потвърди, че средствата, контролирани чрез фразите, генерирани от засегнатия фърмуеър, са изложени на риск, но вече е достъпна ремонтирана версия.

За 2026 г. досега количеството откраднати криптовалути е намаляло спрямо миналата година. През първата половина на годината общите загуби достигнаха 972 млн. долара, по-малко от половината от 2,3 млрд. долара, откраднати през първата половина на 2025 г., според доклад на TRM Labs, публикуван миналия месец. Въпреки това общият брой на хакерските атаки се увеличи до 207, най-големият регистриран брой за шестмесечен период.

Според Ари Редборд, глобален ръководител на звеното за политики на TRM, проблемите с инфраструктурата и ключовете съставляват около 15% от инцидентите, като същевременно представляват 76% от загубите. „Coldcard показва, че личният контрол премества риска, а не го премахва“, каза той.

За Гудман инцидентът подчерта колко „сляпа вяра“ е вложил в технологията, която използва. Той каза, че няма да инвестира в биткойни или да използва студени портфейли оттук нататък.

„Ако наистина е толкова сложно и техническо, може би не си струва да се прави“, посочва Гудман и допълва: „Никой не знае как по същество работи каквото и да било“.