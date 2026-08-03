Преговорите с Иран, отчетът на SpaceX и ключови данни ще движат пазарите тази седмица

Новата седмица започва с охлаждане на напрежението във войната на САЩ и Израел в Иран и с фокус върху ключови данни за водещите икономики по света. Междувременно сезонът на отчетите продължава, като вниманието на инвеститорите ще бъде насочено най-вече към Илон Мъск и тримесечните резултати на космическата му компания SpaceX.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Войната в Иран и цената на петрола

Цената на петрола се понижава, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че в понеделник ще започнат нови преговори между САЩ и Иран, което засили оптимизма, че двете страни могат да постигнат споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Минути преди 11:30 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 4,58% до 83,90 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 5,68% до 79,86 долара за барел.

Тръмп каза още, че е отменил планирана мащабна атака срещу Иран по молба на съюзници в Близкия изток, включително Саудитска Арабия, които са го призовали да даде шанс на дипломатическо решение.

Пазарните движения в понеделник следват дни на ескалиращо напрежение, през които САЩ заплашиха да нанесат „много тежък“ удар по Иран в опит да сложат край на конфликт, който вече навлиза в шестия си месец. Ограниченото предлагане, породено от войната, повиши цените на горивата, засилвайки опасенията от нов инфлационен натиск и разклащайки доверието на инвеститорите.

Ключови данни от Европа

За Стария континент седмицата започва с данните за търговията на дребно в Германия през юни и за инфлацията в Швейцария през юли. По-късно днес се очакват докладите за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) за производствения сектор както на водещите икономики от еврозоната, така и на целия валутен блок.

Във вторник испанските власти ще оповестят информация за безработицата през миналия месец, а в сряда се очакват PMI докладите за сектора на услугите в региона.

В четвъртък инвеститорите ще научат повече за фабричните поръчки в Германия през юни, а Европейската централна банка (ЕЦБ) ще публикува икономическия си бюлетин.

В петък германското правителство ще публикува данни за търговския баланс и индустриалното производство през юни.

Сезонът на отчетите

Илон Мъск обичайно привлича огромно внимание, а тази седмица ще бъде в центъра на прожекторите повече от всякога.

Очаква се SpaceX да публикува първия си тримесечен отчет като публична компания във вторник, насочвайки вниманието към нарастващите инвестиции на Силициевата долина в изкуствения интелект (AI) и веригата за доставки, която подпомага изграждането на необходимата инфраструктура. Резултатите ще бъдат публикувани след седем изключително волатилни седмици за акциите на компанията.

Компанията за ракети, сателитна свързаност и изкуствен интелект пласира акциите си на цена от 135 долара в рамките на най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята през юни. През първите дни след дебюта си книжата поскъпнаха рязко и надхвърлиха 225 долара, но впоследствие започнаха устойчив спад, слизайки под цената на листването и миналата седмица достигнаха дъно от 107 долара.

Ентусиазмът около акциите на SpaceX отслабна на фона на оперативни затруднения и отстъплението при АІ акциите. Технологичните гиганти емитираха нови акции и набраха средства чрез дълг, за да финансират все по-скъпото изграждане на центрове за данни за AI, което породи въпроси кога тези инвестиции ще започнат да носят значителна възвръщаемост. Наскоро инвеститорите разпродадоха акции на няколко компании от „Великолепната седморка“, включително производителя на електромобили Tesla на Мъск, след като компаниите дадоха сигнал, че мащабните им разходи за AI далеч не са приключили.

Сериозните инвестиции на SpaceX и други компании в изкуствения интелект се превърнаха в стимул за производителите на чипове, памет и системи за съхранение на данни, чиито акции отбелязаха ръст тази година, тъй като разработчиците масово купуваха техните продукти. Сред доставчиците, които също ще публикуват финансовите си резултати тази седмица, са Advanced Micro Devices (AMD), Western Digital и SanDisk, както и енергийни компании, които също печелят от AI бума.

Седмицата ще донесе и финансови отчети извън технологичния сектор. Резултати ще публикуват редица компании, ориентирани към потребителите, включително стрийминг платформата Spotify, както и медийните гиганти Paramount Skydance и Walt Disney.

Очакват се още отчетите на McDonald’s, Wendy’s, както и на компанията майка на Burger King и Popeyes - Restaurant Brands International (RBI).

Икономиката на САЩ

В понеделник ще бъдат публикувани данни за индекса на мениджърите по поръчките и за американското производство. Във вторник се очакват данни за търговския баланс и фабричните поръчки през юни, а в същия ден частната компания ADP ще оповести информация за новооткритите работни места в страната през същия месец.

В сряда се очаква PMI доклада за сектора на услугите на САЩ, както информация за запасите от суров петрол на фона на топящите се резерви в световен мащаб поради конфликта в Близкия изток.

В четвъртък по традиция ще бъдат публикувани данните за седмичните молби за помощи при безработица в САЩ, а в петък инвеститорите ще могат да разгледат ключовия доклад за заетостта в страната през миналия месец.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус в понеделник е PMI докладът за производството на Китай, докато в сряда се очакват данни за секторите на услугите както на Пекин, така и на Токио. В същия ден Индийската централна банка ще заседава и ще оповести решението си за нивото на лихвените проценти в страната.

В четвъртък ще бъде публикуван докладът за търговския баланс на Австралия през юни, а в петък се очакват данни за потребителските разходи в Япония през същия месец.