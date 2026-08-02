Живот след Орбан: Корпоративният свят в Унгария се готви за голямо пренареждане в новата ера

Унгарските фирми и бизнес магнати, които се възползваха от връзките си с Виктор Орбан, за да изградят обширни империи, се преориентират към по-малки проекти, тъй като новата управляваща партия предприма мерки за изкореняване на предполагаемата шуробадженащина, пише Ройтерс.

Агенцията е разговаряла с десетина бивши официални представители, компании и анализатори, които са заявили, че милиардерите от вътрешния кръг на Орбан преосмислят дейностите си при новия премиер Петер Мадяр, чиято изборна победа през април сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Някои фирми вероятно няма да оцелеят в новата ера, казват анализатори, без да посочват конкретни имена.

„Ние трябва и ще се приспособим“, отбелязва Шандор Скеер, основател и главен изпълнителен директор на Market Epito, една от най-големите строителни компании в Унгария. Компанията, свързана със съюзника на Орбан и магнат Ищван Гаранчи, е генерирала една четвърт от приходите си от държавни договори, включително за строителството на известни стадиони.

„Подготвяме се за промяна, при която вместо мащабни проекти ще имаме по-голям обем малки проекти, а жилищното и инфраструктурното строителство ще стане доминиращо“, казва Скеер.

Стратегическата преориентация показва най-голямото разместване на пластовете в унгарския корпоративен сектор от десетилетия насам, което засяга цените на акциите на компаниите, за които се смята, че са свързани с Орбан, като същевременно създава по-конкурентна среда, която може да повиши инвестициите от чуждестранни компании.

Според анализаторите на най-голям риск са изложени компаниите, които са се изхранвали от обществени поръчки за инфраструктура, но сега ще се конкурират с нови участници за дял от държавните средства.

„Строителните и пътните компании, които бяха част от тези... мрежи, ще изчезнат след една-две години, тъй като договорите ще отидат при други компании“, казва Даниел Хегедус, заместник-директор на Института за европейска политика в Берлин.

Строителната компания Market Epito съобщава, че 30-те ѝ години на успешни дейности и финансова сила не са били свързани с политически цикли и че диверсифицираният ѝ портфейл осигурява стабилност.

Съюзници на Орбан: Не се страхуваме

По време на управлението на Орбан негови съюзници получиха преференциален достъп до държавни разходи, обществени поръчки и благоприятни регулации, за да придобиват и разрастват компании в корпоративния сектор в Унгария.

Допитване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2024 г. установи, че Унгария има висок процент на обществени поръчки само с един кандидат, а Европейският съюз очерта реформи за подобряване на пазарната конкуренция като част от по-широките условия за размразяване на европейското финансиране за страната.

Проучване на унгарския антикорупционен център за анализи CRCB, публикувано малко преди изборите през април, установи „ясни данни за политическо предпочитание“ в обществените поръчки.

Новият премиер Мадяр, който свали Орбан с убедителна победа, внесе обхватно антикорупционно законодателство в парламента през юни, докато Будепаща полага усилия да изпълни условията на ЕС за по-прозрачно използване на обществените средства.

В още един знак за прочистването на 13 юли унгарският парламент одобри поправка в конституцията за сваляне на президента Тамаш Шуйок, който Мадяр нарича „марионетка“ на бившия премиер Орбан. Шуйок заяви, че не е обвързан политически.

Оттеглянето на Орбан оказа значително влияние върху пазарите.

Компании с политическа експозиция като строителния и енергиен конгломерат Opus Global, строителната компания Appeninn, телекомуникационната компания 4iG и MBH Bank отчетоха рязък спад на цената на акциите си, тъй като инвеститорите отмениха премиите за политически контрол.

Те не се вписаха в по-широкия ръст на акциите в Будапеща, стимулиран от оптимизма на инвеститорите, че под ръководството на Мадяр ще се създаде благоприятна за пазара среда. Той обеща да прегледа договори в области като строителството, отбраната, медиите.

Duna Aszfalt, чийто собственик, милиардерът Ласло Сий превърна скромната компания във водеща в пътното строителство в Унгария при управлението на партия „Фидес“ на Орбан, казва, че ще се възползва от опита си, за да се конкурира.

„Още преди 1990 г. Duna ​Aszfalt... се конкурираше на пазар, доминиран от международни играчи“, заяви компанията в изявление в отговор на въпроси на Ройтерс. „Средата ни е позната и не се страхуваме от нея“, допълни тя.

„Някои от тези компании ще изчезнат“

Като част от сремежа да прегледа ангажиментите за разходи при Орбан правителството на Мадяр заяви, че ще замрази разширяването на участък от магистрала в Южна Унгария и поиска от Duna Aszfalt да върне средствата, които е получила преди изборите за проекта.

В имейл 4iG отхвърли твърденията, че се е възползвала от политическо покровителство. MBH, втората по големина банка в Унгария, заяви, че дейността ѝ е отговаряла строго на законите за обществените поръчки в Унгария и ЕС.

По-прозрачните обществени поръчки може да създадат по-голямо пространство на пазара за международни компании, казва Орсоля Ражова, анализатор в Eurasia Group. Това може да изтласка компании, свързани с Орбан.

„Очаквам някои големи промени и смятам, че някои от тези компании ще изчезнат“, отбелязва тя.