Цените на горивата ще останат високи, тъй като войните намаляват капацитета за рафиниране

Високите цени на горивата вероятно ще се задържат, ако цените на петрола не спаднат в следващите месеци, тъй като войните в Русия и Близкия изток намаляват критично капацитета за рафиниране в световен мащаб, предупредиха ExxonMobil Holdings и Chevron, цитирани от Bloomberg.

Цените на бензина, дизела и авиационното гориво обикновено се повишават и спадат с движенията при цените на суровия петрол. Но тази връзка все повече се нарушава, тъй като много рафинерии излизат от строя, поради което цените на горивата остават упорито високи, а инфлацията се ускорява, дори когато петролът поевтинява.

„Точката на напрежение в енергийната система е рафинирането“, казва главният финансов директор на ExxonMobil Нийл Хансен в интервю. Това е „нещо, върху което пазарът може би не е напълно съсредоточен“, допълва той.

Близо 10% от способностите на света да рафинира суров петрол на практика са извън строя със затварянето до голяма степен на Ормузкия проток, продължаващите украински атаки срещу руски рафинерии и забраната на Китай за износ на петрол, сочат данни на Melius Research. Това означава, че останалите рафинерии работят на пълни обороти, за да задоволят търсенето, което ги прави неспособни да произвеждат повече гориво, дори и да имат на разположение суров петрол за преработка. Резултатът е рекордно високи маржове при производството на гориво, които са от полза за собствениците на рафинерии, но повишават разходите за потребителите.

Тенденцията е видима в САЩ, където средната цена на бензина нарасна до над 4 долара за галон и това предизвиква напрежение сред шофьорите и политиците, включително президента Доналд Тръмп, който през последните седмици критикува големите петролни компании, че не намаляват цените достатъчно бързо. Цените на бензина на дребно са само с 10% под връхната им точка през май тази година, въпреки че контрактите върху американския лек суров петрол WTI са надолу с 26 на сто спрямо върха си през 2026 г.

Рафинирането „явно е затруднението в петролната система в момента и маржовете са изключително високи“, казва Нийл Мехта, анализатор в Goldman Sachs Group.

Рекордно рафиниране – маржовете за производство на гориво по крайбрежието на Мексиканския залив са близо до исторически връх. Графика: Bloomberg LP

Истинският проблем е при средните дестилати, които включват дизела, авиационното гориво и мазут, казва главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уирт. Цените на дребно на дизела са само с 6% под връхната си точка тази година, въпреки че спадът при контрактите върху WTI е бил четири пъти по-голям. Пазарът вероятно ще се затегне още повече, тъй като страните от Северното полукълбо се презапасяват с мазут преди зимата, отбелязва Уирт.

„Смятам, че ще видим известен натиск към повишаване на цените на продуктите тук през третото тримесечие и може би след това“, допълва той.

Цените на бензина започват да се откъсват от цените на петрола и вместо това се определят от нивата на запасите, казва Роб Тъмел, старши портфолио мениджър в Tortoise Capital Advisors.

Запасите от рафинирани продукти „доближават историческо дъно. Цената на бензина вече не е представена толкова от движението при цените на петрола, колкото от движението при наличностите“, допълва той.

Проблеми на бензиностанцията – цените на бензина са нараснали повече от цените на суровия петрол от началото на конфликта между САЩ и Иран. Графика: Bloomberg LP

ExxonMobil, която оперира най-голямата мрежа от рафинерии в света извън Китай, очаква тенденцията да продължи в оборзимо бъдеще, тъй като капацитет за рафиниране на около 5 млн. барела дневно не може да достигне до световния пазар.

„Никога не съм виждал наличния капацитет спрямо търсенето да е толкова нисък, колкото е днес“, каза главният изпълнителен директор на ExxonMobil Дарън Уудс на среща с анализатори при представянето на резултатите на компанията. „Ще е нужно време секторът да излезе от тази дупка“, допълни той.

Петролни резервоари в петролната рафинерия на ExxonMobil в Бейтаун, щата Тексас. Снимка: Mark Felix/Bloomberg

Не за първи път тази година участниците в петролния сектор предупрежданат за значителни опасности за енергийната система. Някои анлизатори казаха, че петролът може да достигне цена от 200 долара за барел, ако Ормузкият проток остане затворен за дълго време, но той не стигна до тези нива въпреки продължителния конфликт.

Този път може да е различно.

Рафинериите на ExxonMobil по крабрежието на Мексиканския залив са работили на 95% от капацитета си през второто тримесечие, а обектите на Chevron в САЩ са достигнали още по-висок капацитет от 97%, което показва, че няма голямо пространство за грешки. Рафинериите на Shell са работили на 102% от капацитета си през периода, но компанията очаква той да намалее това тримесечие поради необходимостта от планиран ремонт.

„Геополитическата несигурност затегна пазарите и засилва значението на надеждните доставки“, казва главният финансов директор на Chevron Еймир Бонър. „Абсорбаторите на сътресенията, които досега смекчаваха колебанията, продължават да се изчерпват“, допълва тя.